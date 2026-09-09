Xiaomi stellt drei neue Powerbanks vor

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Xiaomi stellt drei neue Powerbanks vor

Xiaomi hat drei neue Powerbanks für verschiedene Nutzungsszenarien vorgestellt. Laut Ixbt.com umfasst das Sortiment sowohl ultraflache als auch leistungsstarke Modelle, die auf die täglichen Bedürfnisse von Mobilgerätenutzern zugeschnitten sind. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neu vorgestellten Geräte bieten unterschiedliche Spezifikationen, sodass jeder Nutzer die passende Variante wählen kann. Xiaomi setzt auf moderne Technologien, um schnelles Laden und hohen Komfort zu gewährleisten.

Ultraflache und magnetische Modelle

Der kompakteste Vertreter der Serie ist die UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W. Sie ist nur 6 Millimeter dünn und wiegt 98 Gramm. Trotzdem verfügt das Gerät über eine Kapazität von 5000 mAh und unterstützt 15W magnetisches kabelloses Laden sowie 22,5W kabelgebundenes Laden über USB-C.

Mit dieser kleinen Powerbank können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden – kabelgebunden und kabellos. Für Nutzer, die eine höhere Kapazität suchen, wurde die Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W eingeführt. Dieses Gadget ist mit einem 10.000 mAh Akku, 25W Qi 2.2 kabellosem Laden und einem magnetischen Befestigungssystem mit 13 N Haltekraft ausgestattet.

Dieses Modell mittlerer Kapazität verfügt über ein integriertes USB-C-Kabel und erreicht eine maximale kabelgebundene Ladeleistung von 45W. Zudem unterstützt es die Protokolle QC 2.0, PD und PPS und wird in Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Die 165W-Flaggschiff-Neuheit

Der Star der Präsentation war das Modell Xiaomi Power Bank 20000 165W. Die gesamte kombinierte Ausgangsleistung dieser Powerbank beträgt 165W. Der erste USB-C-Anschluss liefert bis zu 120W, der zweite bis zu 45W, und das integrierte USB-C-Kabel unterstützt ebenfalls 120W.

Zusätzlich zu den technischen Spezifikationen ist dieses Modell mit einem USB-A-Anschluss und einem intelligenten Farbdisplay ausgestattet. Der Bildschirm zeigt den Akkustand, den Ladestatus, die geschätzte verbleibende Betriebszeit sowie Warnungen bei niedrigem Strom oder Fehlern an.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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