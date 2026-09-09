Huawei stellt den neuen Mobile WiFi 6 Pro Router vor

Der chinesische Technologieriese Huawei hat sein neuestes und fortschrittlichstes Gerät, den mobilen Router Mobile WiFi 6 Pro, auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com zieht dieses tragbare Internetgerät der neuen Generation mit seiner erweiterten Funktionalität und seinen High-Tech-Fähigkeiten die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich; Vorbestellungen werden derzeit auf dem chinesischen Markt entgegengenommen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Eines der wichtigsten und bemerkenswertesten Merkmale dieses Gadgets ist die Fähigkeit, ohne eine physische SIM-Karte zu funktionieren. Das Gehäuse des Geräts enthält eine spezielle, integrierte SIM-Karte von Huawei, die es Benutzern ermöglicht, mobiles Internet ohne zusätzlichen Aufwand zu nutzen.

Erweiterte Funktionen und Verbindungsqualität

Benutzer können ihr verbleibendes Internetguthaben bequem über die Huawei Smart Life App überprüfen und passende Tarifpakete einfach aktivieren. Darüber hinaus bietet die Integration mit dem Skyroam-Dienst besonderen Komfort für Reisende im Ausland.

Laut der Erklärung des Unternehmens wird bei Reisen in fremde Länder eine schnelle Verbindung zu lokalen Mobilfunknetzen ermöglicht, ohne dass eine herkömmliche SIM-Karte ausgetauscht werden muss. Der Router unterstützt das von Huawei entwickelte Hochgeschwindigkeits-5G-Netz sowie die Aggregation von drei Trägern.

Technische Spezifikationen und Display

Um einen stabilen und qualitativ hochwertigen Signalempfang zu gewährleisten, sind neun omnidirektionale Antennen verbaut, die eine gleichmäßige Rundumabdeckung garantieren. Das Internet wird über die Wi-Fi 6 + Technologie an verbundene Geräte verteilt, wobei die kombinierte maximale Geschwindigkeit in beiden Bändern 3570 Mbps erreichen kann.

Auf der Vorderseite des Routers befindet sich ein kompakter 1,75-Zoll AMOLED-Touchscreen. Über dieses Display können Verbindungsstatus, verbleibendes Datenvolumen und andere wichtige Parameter direkt überwacht werden, was den Griff zum Smartphone zur Überprüfung grundlegender Einstellungen überflüssig macht.

In dem nur 12 mm dünnen Gehäuse ist ein riesiger 7000 mAh Akku untergebracht. Laut Hersteller reicht eine volle Ladung für 12 Stunden ununterbrochenen autonomen Betrieb aus. Der Einstiegspreis auf dem chinesischen Markt liegt bei 1549 Yuan, was etwa 230 USD entspricht.