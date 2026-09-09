Wie kehrte ein ins All geschicktes Lebewesen lebend zurück?

Es gibt ein so ungewöhnliches Lebewesen in der Natur, dass seine Widerstandsfähigkeit selbst Wissenschaftler in Erstaunen versetzt hat. Die Rede ist vom Bärtierchen — Tardigrada Sein Körper ist sehr klein und auf den ersten Blick wirkt es wie ein gewöhnliches mikroskopisches Wesen. Doch mit seiner Fähigkeit, sich an äußere Umgebungen anzupassen, übertrifft es viele andere Organismen.

Bärtierchen können extrem hohe und niedrige Temperaturen, starken Druck sowie hohe Strahlungsdosen bis zu einem gewissen Grad überstehen.

Das Interessanteste ist, dass bei wissenschaftlichen Experimenten im Jahr 2007 einige Bärtierchen in die Erdumlaufbahn geschickt und für kurze Zeit dem offenen Weltraum ausgesetzt wurden. Trotz Vakuum und starker Strahlung nahmen einige von ihnen später ihre Lebensfunktionen wieder auf.

Das Geheimnis liegt darin, dass das Bärtierchen unter gefährlichen Bedingungen in einen Zustand namens Kryptobiose übergeht. In dieser Zeit sinkt der Wassergehalt im Körper drastisch und der Stoffwechsel kommt fast vollständig zum Erliegen.

Infolgedessen wirkt das Lebewesen äußerlich wie leblos. Sobald jedoch günstige Bedingungen, insbesondere Feuchtigkeit, wiederkehren, kann das Bärtierchen wieder aktiv werden.

Aufgrund dieser Eigenschaft gelten Bärtierchen nach wie vor als eines der faszinierendsten Forschungsobjekte für Wissenschaftler, die untersuchen, wie Lebewesen in extremen Umgebungen überleben.