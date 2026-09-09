Ayyoub Bouaddi glänzt in Porto und erntet Lob vom Team

Manchester City besiegte die portugiesische Mannschaft Porto in einem Auswärtsspiel der Champions League mit 2:0. Während des Duells im Estádio do Dragão zog der junge Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi mit seiner souveränen Leistung alle Blicke auf sich und erntete nach dem Spiel Lob vom Cheftrainer und den Führungsspielern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut GOAL.com war dieses Spiel der erste Test für den 18-jährigen Spieler in der Startelf. Dennoch agierte er im Mittelfeld äußerst abgeklärt und rechtfertigte das Vertrauen seiner Teamkollegen. Während der Partie brachte Bouaddi 54 seiner 55 Pässe an den Mann und eroberte 7 Bälle, um gegnerische Angriffe zu unterbinden. Das junge Talent wurde in der 76. Minute für Mateo Kovačić ausgewechselt.

Einschätzung von Trainer und Führungsspielern

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hob der Cheftrainer von Manchester City die Entschlossenheit der Mannschaft bei diesem schwierigen Auswärtsspiel in Europa hervor. Der italienische Trainer verbarg seine Zufriedenheit nicht darüber, dass genügend Chancen kreiert wurden und dem Gegner kaum Möglichkeiten gelassen wurden.

Mauricio Pochettino ist der Meinung, dass jedes Mitglied des Kaders ein hohes Niveau besitzt, was es ihm ermöglicht, zu rotieren und jedem Spieler eine Chance zu geben. Zudem betonte der Trainer ausdrücklich, dass der junge Spieler unter Druck nicht die Nerven verloren habe.

Laut dem Experten war es zwar zu erwarten, dass erfahrene Spieler wie Erling Haaland, Rúben Dias und Mateo Kovačić solche Spiele kontrollieren, doch die Gelassenheit, mit der Ayyoub Bouaddi bei seinem ersten großen Auftritt spielte, war absolut unerwartet und beeindruckend.

Haalands humorvolles Geständnis

Auch der Top-Stürmer der Mannschaft, Erling Haaland, bewertete das Potenzial seines jungen Teamkollegen hoch. Er merkte an, dass Bouaddi durch seine Leistungen im Training der letzten Wochen gezeigt habe, dass er ein echtes Juwel sei.

Gleichzeitig erwähnte der norwegische Stürmer scherzhaft, dass er ein wenig enttäuscht war, weil der junge Mittelfeldspieler ihm in einer Situation in der zweiten Halbzeit den Ball nicht zugespielt hatte. Haaland fügte hinzu, dass der junge Spieler ein großartiges Spiel gemacht habe, abgesehen von dieser einen Szene.

Dieser Sieg war der vierte Pflichtspielsieg in Folge für Manchester City in dieser Saison. Nun steht für das Team das kompromisslose Derby in der Premier League gegen den Lokalrivalen Manchester United an. Nach der souveränen Leistung in Porto ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ayyoub Bouaddi auch in den kommenden Spielen in der Startelf steht, deutlich gestiegen.