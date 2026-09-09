Auf dem globalen Finanzmarkt vollziehen sich bedeutende geopolitische Veränderungen, die der Dollar-Hegemonie einen schweren Schlag versetzen könnten. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat seinen Anteil an US-Staatsanleihen konsequent abgebaut und diesen Wert auf das historische Niveau von 2001 gedrückt. Gleichzeitig setzt Peking trotz des starken Anstiegs der Goldpreise auf den internationalen Märkten den Aufbau seiner Edelmetallreserven in beispiellosem Tempo fort. Die am 7. September veröffentlichten offiziellen Finanzstatistiken überraschten selbst erfahrene internationale Analysten. Warum gibt China amerikanische Schuldtitel vollständig auf, wie viel Gold wurde in einem Monat gekauft und wie wiederholt dieser Prozess das von Russland angewandte Szenario? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Intrige – die 22-monatige ununterbrochene Serie der People's Bank of China, den Rekord und alle Details zu den möglichen Folgen für den globalen Währungsmarkt.

Rekordkauf im August: Goldkäufe trotz steigender Preise ungebrochen

Chinas Bemühungen zur Dedollarisierung und Diversifizierung seiner Reserven haben einen neuen Höhepunkt erreicht:

650.000 Unzen in einem Monat: Laut offiziellen Statistiken vom 7. September konnte die People's Bank of China ihre Goldreserven im August um 650.000 Unzen erhöhen;

Absoluter Rekord seit 2023: Der Kauf einer so großen Menge an Edelmetall in einem Monat war der höchste Wert für das Land in den letzten drei Jahren;

Gleichgültigkeit gegenüber Preissteigerungen: Trotz des rekordverdächtigen Anstiegs der Goldpreise an den internationalen Börsen beschleunigt Peking seine Akkumulationspolitik aktiv, ungeachtet der finanziellen Kosten;

22-monatige ununterbrochene Serie: Mit diesem Kauf kauft die chinesische Zentralbank seit 22 Monaten in Folge stetig und ununterbrochen Gold.

„China folgt dem bewährten Finanzweg Russlands, das schon lange auf amerikanische Schulden verzichtet und stattdessen Gold gehortet hat“, stellen Branchenbeobachter fest.

Rückkehr ins Jahr 2001: Massenverkauf von US-Anleihen

Diese Maßnahmen Chinas schaffen eine komplexe Situation für das amerikanische öffentliche Finanzsystem:

Vierteljahrhundert-Minimum: Der Gesamtanteil der US-Staatsanleihen im Portfolio Chinas ist auf das Niveau von 2001 geschrumpft, also auf den Zeitpunkt, als China der Welthandelsorganisation (WTO) beitrat;

Schutz vor westlichen Sanktionen: Ökonomen stellen fest, dass Peking seine Gelder dringend aus dem US-Dollar und amerikanischen Finanzinstrumenten abzieht, unter Berücksichtigung des Risikos von Vermögenseinfrierungen oder Sanktionen;

Gold — die wichtigste Sicherheitsgarantie: Physische Goldbestände, die von keiner externen Macht blockiert werden können, sind für China unter den Bedingungen globaler Instabilität zum einzigen sicheren Hafen geworden.

Erwartete Auswirkungen auf die Weltwirtschaft

Die wichtigste Frage, die viele Investoren und Experten interessiert, ist, wie dieser scharfe finanzielle Schachzug Chinas das Schicksal des Dollars und des Goldes auf dem Weltmarkt verändern wird. Das wichtigste Fazit ist, dass die kontinuierliche Goldakkumulation durch globale Zentralbanken und die Flucht aus US-Schulden den Anteil der amerikanischen Währung als Reservewährung weltweit weiter schwächen. Pekings 22-monatige Strategie zeigt, dass in naher Zukunft mit weiteren Goldpreisanstiegen und einer vervielfachten Zunahme des Edelmetallanteils im Weltfinanzsystem zu rechnen ist.

Glauben Sie, dass Chinas Flucht aus dem Dollar und die rekordverdächtige Erhöhung der Goldreserven der US-Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen können? Ist es vor dem Hintergrund dieser globalen Veränderungen ratsam, dass auch normale Bürger ihre Ersparnisse in Gold umschichten? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige wirtschaftliche Analyse mit Ihren Liebsten und Investorenfreunden!