OpenAI stellt das Modell ChatGPT Images 2.5 vor

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OpenAI stellt das Modell ChatGPT Images 2.5 vor

OpenAI hat das neue Bildgenerierungsmodell ChatGPT Images 2.5 vorgestellt. Die neue Version arbeitet bis zu 50% schneller als das bisherige Images 2.0 Modell. Zudem stellt es natürliches Licht und Texturen präziser dar und bewahrt die Hauptelemente in hochgeladenen Referenzbildern besser.

Das neue Modell hat auch die Möglichkeiten zur Bildbearbeitung erweitert. Benutzer können bestimmte Bereiche nicht nur per Texteingabe ändern, sondern auch direkt Anmerkungen im Bild hinterlassen oder das gewünschte Objekt einzeichnen.

ChatGPT wurde zudem um eine Sketch-Funktion ergänzt. Damit können Nutzer ihre Ideen direkt skizzieren und als Vorlage für das finale Bild verwenden.

Für beliebte Formate wie Poster und Produktbilder wurden fertige Vorlagen eingeführt. Dies ermöglicht es Nutzern, auf Basis eines vorgefertigten Layouts zu arbeiten, anstatt bei Null anzufangen.

Laut OpenAI behält Images 2.5 bei mehreren aufeinanderfolgenden Bearbeitungsschritten die wesentlichen Aspekte des Bildes besser bei. Wenn beispielsweise ein Objekt oder Hintergrund geändert wird, bleiben andere Details mit höherer Wahrscheinlichkeit erhalten.

Für Entwickler wurden zudem zwei neue Modelle via API bereitgestellt. GPT-Image-2.5 Flare kombiniert Geschwindigkeit, Qualität und Bearbeitungsfunktionen und ist für Aufgaben wie Massengenerierung, Social-Media-Content und Produktbilder konzipiert.

GPT-Image-2.5 Sunburst wurde für kreative und bearbeitungsintensive Aufgaben entwickelt, die detailreiche Ergebnisse und präzise Kontrolle erfordern. Die Generierungszeit kann im Vergleich zu Flare länger sein.

ChatGPT Images 2.5 wird für Nutzer von ChatGPT auf Desktop, Smartphone und Web sowie für ChatGPT Work und Codex bereitgestellt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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