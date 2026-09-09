Xiaomi 18T und 18T Pro Smartphones in offizieller Datenbank registriert

Erste offizielle Informationen zur Flaggschiff-Reihe der nächsten Generation von Xiaomi sind aufgetaucht. Laut Mydrivers wurden die noch nicht offiziell vorgestellten Modelle Xiaomi 18T und Xiaomi 18T Pro in der GSMA-Datenbank registriert. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass die Geräte in naher Zukunft auf den internationalen Markt kommen werden, was die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten auf sich zieht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Details aus der Datenbank zufolge umfasst die neue Serie zwei verschiedene Gerätemodifikationen. Insbesondere wird erwartet, dass das Xiaomi 18T Pro-Modell in zwei Versionen unter den Nummern 27016PT45G und 27016PT45R präsentiert wird. Für das Standard-Smartphone Xiaomi 18T wurden die Modellnummern 27022PT99G und 27022PT99I identifiziert.

Technische Möglichkeiten und Prozessoren

Der Hersteller hält die vollständigen technischen Spezifikationen dieser Gadgets derzeit noch geheim. Dennoch teilen Branchenanalysten und Insider erste Vermutungen darüber, welche Hardware die kommenden Flaggschiffe bieten werden. Sie gehen davon aus, dass die Geräte der Xiaomi 18T-Serie mit der fortschrittlichen MediaTek Dimensity 9600 Flaggschiff-Plattform ausgestattet sein werden.

Es ist erwähnenswert, dass Xiaomi in letzter Zeit besonderes Augenmerk auf die Diversifizierung seiner Prozessor-Produktpalette legt. Zum Beispiel ging das zuvor vorgestellte Xiaomi 18 Fold als erstes Gerät in die Geschichte ein, das den eigens entwickelten Xring O3-Chip enthielt. Dies unterstreicht die Ambitionen der Marke bei der Entwicklung eigener Mikrochips.

Markteinführungspläne

In einer Zeit, in der der Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt intensiv ist, führt Xiaomi seine Flaggschiff-Geräte schrittweise ein. Insbesondere ist die Markteinführung der Modelle der Xiaomi 18 Pro-Serie für Ende September dieses Jahres geplant. Es wird erwartet, dass diese Pro-Serie die ersten Geräte sein werden, die den Markt mit Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-Prozessoren erobern.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Informationen zum genauen Veröffentlichungsdatum und zur Preisgestaltung der Xiaomi 18T und Xiaomi 18T Pro Smartphones vor. Dennoch bedeutet ihr Erscheinen in der GSMA-Datenbank, dass die Arbeit an den Geräten in die Endphase eingetreten ist und in den kommenden Monaten weitere Details bekannt gegeben werden.