DLSS 5 Technologie auf dem MacBook Pro getestet

In der Welt der Informationstechnologie wurde ein weiteres interessantes und unerwartetes Experiment durchgeführt. Wie bereits von ixbt.com berichtet, gelang es Enthusiasten, die KI-basierte DLSS 5 Technologie auf einer Radeon RX 9070 XT Grafikkarte auszuführen. Diesmal wurde ein solcher Versuch auf Apple Laptops, genauer gesagt auf MacBook Pro Geräten, getestet. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen AnyPomelo3352 schaffte es, die neuronale Rendering-Funktion auf seinem MacBook Pro mit einem Apple M5 Pro Chip zu starten. Das praktische Experiment zeigte, dass die Technologie ihre Aufgabe erfüllt und in der Lage ist, das Bild zu modifizieren. Experten weisen jedoch darauf hin, dass es derzeit unmöglich ist, diesen Prozess im realen Leben oder im täglichen Gebrauch anzuwenden.

Leistung und Hauptprobleme

Das praktische Experiment zeigte, dass die Leistung während der KI-gestützten Bildverarbeitung drastisch abfällt. Insbesondere die Bildrate in Spielen blieb bei nur zwei Bildern pro Sekunde. Zudem stieg die Systemlatenz auf 240 ms an, was für jedes moderne Spielerlebnis völlig ungeeignet ist.

Eine Lösung für dieses schwerwiegende Problem ist in naher Zukunft kaum zu erwarten. Experten glauben, dass der Hauptgrund in der Architektur der Apple Prozessoren liegt. Genauer gesagt zeigen Apple Chips eine sehr geringe Leistung im FP8-Modus, der die Grundlage für die DLSS 5 Technologie bildet.

Architektur und technische Einschränkungen

Zum Vergleich: Der Apple M5 Pro Prozessor kann im FP8-Modus nur 28 TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) liefern. Zum Vergleich: Selbst die einfachere NVIDIA RTX 5050 Grafikkarte erreicht 105 TOPS.

Diese Diskrepanz zeigt, dass die Grafikarchitektur von Apple Laptops nicht für die Verarbeitung von KI-basierten Gaming-Technologien ausgelegt ist. Daher bleibt die Nutzung solcher Funktionen auf Apple Geräten derzeit nur auf dem Niveau technischer Experimente und Neugier.