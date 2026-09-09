Trump schenkte vier seiner Mitarbeiter 155.000 Dollar

Es wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump vier seiner engen Mitarbeiter im Weißen Haus zu den Feiertagen insgesamt 155.000 Dollar als Geldgeschenk überreicht hat. Informationen hierzu wurden in den kürzlich veröffentlichten Finanzberichten der Mitarbeiter festgehalten.

Demnach erhielt die Exekutivassistentin des Präsidenten Natalie Harp, die Kommunikationsberaterin Margo Martin sowie die stellvertretende Direktorin für Operationen im Oval Office Chamberlain Harrisjeweils 45.000 Dollar. Direktor Walt Nauta erhielt 20.000 Dollar.

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, dass Trump seinen engen Vertrauten und einigen Mitarbeitern seit Jahren zu Weihnachten Geschenke macht. Er betonte, dass diese Zahlungen in keinem Zusammenhang mit den offiziellen Dienstpflichten der Mitarbeiter stünden.

Unter den Mitarbeitern ist Natalie Harp als eine der engsten Vertrauten Trumps bekannt und dafür berühmt, wichtige Informationen für den Präsidenten in Papierform auszudrucken. Margo Martin unterstützt Trump bereits seit seiner ersten Amtszeit bei seinen Medienaktivitäten.

Walt Nauta war zuvor Trumps persönlicher Kammerdiener. Im Jahr 2023 wurde er im Zusammenhang mit der Affäre um geheime Dokumente angeklagt, die Anklage gegen ihn wurde jedoch später fallen gelassen.