Xiaomi stellt die neue Generation der automatischen Pumpe Mijia Air Pump 3 vor

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Xiaomi stellt die neue Generation der automatischen Pumpe Mijia Air Pump 3 vor

Die Marke Xiaomi hat ihr neuestes praktisches Gadget angekündigt: die Taschenpumpe Mijia Air Pump 3. Aufgrund ihrer kompakten Größe und hohen Leistung wird dieses Gerät als unverzichtbarer Helfer für Autobesitzer, Radfahrer und Outdoor-Fans erwartet. Laut ixbt.com bietet die neue Pumpe eine Reihe wichtiger technischer Verbesserungen gegenüber den Vorgängermodellen, und der Preis wurde für Käufer erschwinglich gestaltet. Dies berichtet Ixbt.com. Nachrichten.

Derzeit wird das Produkt auf den Plattformen Xiaomi Mall und Xiaomi Youpin im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne angeboten. In der Anfangsphase können Teilnehmer es für 179 Yuan erwerben, während der empfohlene spätere Verkaufspreis bei 199 Yuan liegt. Die Kombination aus günstigem Preis und modernen Funktionen sorgt für eine stark steigende Nachfrage nach dem Gadget.

Technische Möglichkeiten und Effizienz

Die Pumpe der neuen Generation ist mit einem 21-mm-Lithium-Zylinder und einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet, der einen Druck von bis zu 150 PSI erzeugen kann. Der Hersteller gibt an, dass die Aufpumpgeschwindigkeit im Vergleich zum Modell Mi Air Pump 2 um 25 Prozent gestiegen ist. Beispielsweise dauert es nur 6 Minuten, um einen Standard-Autoreifen der Größe 205/55 R16 von null auf 2,5 bar aufzupumpen.

Für den Benutzerkomfort verfügt das Gerät über sechs spezielle Betriebsmodi. Mit deren Hilfe lassen sich Reifen von Autos, Motorrädern, Fahrrädern und E-Scootern sowie verschiedene Bälle problemlos aufpumpen. Zudem gibt es einen manuellen Einstellmodus, bei dem der gewünschte Druckwert vom Benutzer festgelegt wird und die Pumpe automatisch stoppt, sobald der Zielwert erreicht ist.

Sicherheit und Autonomie

Um die Genauigkeit zu gewährleisten, führt der digitale Sensor Messungen mit einer Präzision von ±1 PSI durch. Eine automatische Kalibrierungsfunktion, die beim Einschalten aktiviert wird, garantiert den korrekten Betrieb des Geräts auch in hochgelegenen Regionen. Ein neu hinzugefügtes Sicherheitsventil ermöglicht das gleichzeitige Aufpumpen und Ablassen von Luft, was bei der präzisen Druckeinstellung hilft.

Der autonome Betrieb des Gadgets wird durch zwei Lithium-Akkus mit einer Kapazität von 2500 mAh sichergestellt. Laut Xiaomi reicht eine voll aufgeladene Batterie aus, um bis zu 10 Autoreifen mit einer Ladung aufzupumpen. Das Gehäuse verfügt über ein Display, das den Vorgang in Echtzeit anzeigt, sowie eine LED-Leuchte mit Dauer- und SOS-Modus. Im Lieferumfang sind ein französisches Ventil, eine Nadel, ein Schnellanschluss-Adapter und eine praktische Aufbewahrungstasche enthalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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