Die zwei größten Legenden der modernen Fußballgeschichte, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, steuern mutig auf einen neuen historischen Meilenstein in ihrer langjährigen Rivalität zu. Laut Goal.com glaubt der ehemalige MLS-Star Shaka Hislop, dass Lionel Messi aufgrund des einzigartigen „gemeinsamen Erbes“ zwischen den beiden Spielern niemals zulassen wird, dass sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo die 1000-Tore-Marke alleine erreicht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit ist der portugiesische Star diesem gewaltigen Meilenstein näher. Cristiano Ronaldo, der für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr spielt, nähert sich der Marke von 980 Karrieretoren für Verein und Nationalmannschaft. Selbst mit 41 Jahren hält er seine Topform und hat 146 Tore für sein Nationalteam erzielt.

Während seiner Zeit im Nahen Osten hat der Stürmer seine individuellen Leistungen auf hohem Niveau gehalten und Torschützenkönig-Titel sowie nationale Meisterschaftstrophäen gewonnen. Es gibt sogar Gerüchte, dass er seine Spielerkarriere nach Ablauf seines aktuellen Vertrags im Sommer 2027 fortsetzen könnte.

Lionel Messis Ergebnisse in den USA

Andererseits lässt Lionel Messi nicht nach. Der 39-jährige Argentinier spielt erfolgreich für den US-Klub Inter Miami. Er war Anwärter auf seinen achten Ballon d'Or und hat den MLS Cup sowie Auszeichnungen als bester Spieler gewonnen.

Obwohl der berühmte argentinische Stürmer seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat, erzielte er in 207 Länderspielen 125 Tore. Mit seinem aktuellen Vertrag beim Klub aus Südflorida, der bis 2028 läuft, nähert sich Messi einer Gesamtzahl von 930 Toren.

Expertenmeinungen

In einem exklusiven Interview mit Goal.com, unterstützt von King Casino, betonte Shaka Hislop, dass Fußballfans den Kampf zwischen diesen beiden Genies sehen wollen. Beide Spieler haben eine ganze Generation verändert, und die Ergebnisse, die sie liefern, sind wahrlich phänomenal.

„Wenn wir erleben, dass beide Spieler über 1000 Tore erzielen, würde das perfekt zu ihrem gemeinsamen Erbe im Fußball passen“, sagt der ehemalige Torhüter. Dennoch äußerte ein anderer Experte, der ehemalige Stürmer von Manchester United, Giuseppe Rossi, Skepsis darüber, ob Messi sich zu sehr auf diese Zahlen konzentrieren würde.