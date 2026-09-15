Xiaomi bringt neuen Warmwasserbereiter mit 107 Prozent Wirkungsgrad auf den Markt

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Xiaomi bringt neuen Warmwasserbereiter mit 107 Prozent Wirkungsgrad auf den Markt

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt seine neueste Innovation eingeführt: den Mijia Smart Gas Water Heater 2. Laut ixbt.com ist das Gerät, das 16 Liter Warmwasser pro Minute liefern kann, mit fortschrittlicher Technologie, hoher Energieeffizienz und einem integrierten Pumpensystem ausgestattet. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Eines der wichtigsten technischen Merkmale des Warmwasserbereiters der neuen Generation ist sein extrem hoher thermischer Wirkungsgrad von 107 Prozent. Ein Wert von über 100 Prozent wird durch den Einsatz von Kondensationstechnologie erreicht, bei der das Gerät zusätzliche Wärmeenergie aus dem Wasserdampf der Verbrennungsprodukte gewinnt. Die Elektronik des Modells steuert den Brennerbetrieb und den Wasserdurchfluss automatisch.

Einfache Installation und Lösung für Wasserdruckprobleme

Die Konstruktion des Geräts zeichnet sich dadurch aus, dass kein separates Kondensatabflussrohr erforderlich ist. Die entstehende Flüssigkeit wird mithilfe einer speziellen mineralischen Zusammensetzung neutralisiert und über ein Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalsprühsystem abgeleitet. Xiaomi betont, dass diese Lösung den Installationsprozess erheblich vereinfacht und das Korrosionsrisiko verringert.

Das Gerät verfügt über eine hermetisch abgeschlossene Brennkammer und ist mit einer integrierten Druckerhöhungspumpe ausgestattet. Diese Pumpe kann den Wasserdurchfluss um bis zu 245 Prozent steigern und ist primär für die oberen Stockwerke von Hochhäusern sowie für ältere Gebäude konzipiert, in denen der Wasserdruck unzureichend ist.

Smarte Funktionen und Sicherheit

Der Hersteller hat besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Laut ixbt.com ist das Gerät mit einem mehrstufigen System zur Geräuschreduzierung ausgestattet, wobei der minimale Geräuschpegel nur 32 dB(A) beträgt. Zudem sorgt ein sechsstufiges Reinigungssystem für Wasserqualität, das vor Ablagerungen, Verunreinigungen und Bakterien schützt, mit einer antibakteriellen Effizienz von bis zu 99,9 Prozent.

Der Mijia Smart Gas Water Heater 2 unterstützt die HyperConnect-Plattform und kann mit anderen Ökosystem-Geräten interagieren, einschließlich Mijia-Badezimmerheizsystemen. Benutzer können die Einstellungen über die Mijia-App und den Xiaomi-Sprachassistenten steuern sowie personalisierte Automatisierungsszenarien erstellen.

Der empfohlene Verkaufspreis für das Gerät auf dem chinesischen Markt liegt bei etwa 3000 Yuan ($445), kann jedoch während der Einführungsphase mit Rabatten und staatlichen Subventionen für 2295 Yuan ($340) erworben werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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