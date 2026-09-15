MediaTek Dimensity 9600 Pro angekündigt: Neuer Flaggschiff-Prozessor mit 2 nm Technologie

Der Markt für Mobiltechnologie steht vor drastischen Veränderungen. Laut ixbt.com hat MediaTek offiziell den Dimensity 9600 Pro vorgestellt, ein leistungsstarkes System-on-Chip für die nächste Generation von Android-Flaggschiffen. Diese fortschrittliche Plattform wird von TSMC im 2-nm-Verfahren gefertigt, umfasst über 33 Milliarden Transistoren und setzt neue Maßstäbe für den zukünftigen Smartphone-Markt. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Die Architektur des neuen Prozessors wurde komplett überarbeitet und verzichtet auf traditionelle kleine, energieeffiziente Kerne zugunsten von 8 Hochleistungskernen. Dazu gehören zwei C2-Ultra-Leistungskerne mit bis zu 4,55 GHz sowie drei C2-Pro-Kerne mit 4,35 GHz und drei weitere mit 3,1 GHz. Laut MediaTek ist die Single-Thread-Leistung im Vergleich zum Vorgänger Dimensity 9500 um 17 % und die Multi-Thread-Leistung um 15 % gestiegen.

KI- und Grafikfähigkeiten

Auch die Neural Processing Unit (NPU) der Plattform wurde erheblich verbessert. Berichten zufolge ist die KI-Generierungsgeschwindigkeit bei Textanfragen um 40 % gestiegen. Der Energieverbrauch bei leichten Aufgaben wurde um 40 % gesenkt, und die Generierungseffizienz pro Watt hat sich um 55 % verbessert. Zudem wurde die anfängliche Verarbeitungsgeschwindigkeit für Kontexte großer Sprachmodelle um 51 % beschleunigt.

Die GPU arbeitet bei gleichem Energieverbrauch 18 % schneller als das Modell Dimensity 9500. Im Modus für maximale Leistung wurde der Energieverbrauch um 24 % gesenkt, während die Raytracing-Geschwindigkeit um 18 % gestiegen ist. Eine neue neuronale Netzwerk-Rendering-Technologie hilft dabei, Bilder aus niedrigeren internen Pixelzahlen zu rekonstruieren. So erreicht die Plattform beispielsweise bei Genshin Impact in 864p-Auflösung unter hoher Last durchschnittlich 60 fps bei 10 % geringerem Energieverbrauch als der Vorgänger.

Speicher- und Multimedia-Funktionen

Das System ist mit insgesamt 34,5 MB L2-, L3- und System-Cache ausgestattet und unterstützt LPDDR6-Speicher sowie UFS 5.0-Speicherlösungen. Der Umstieg auf 2 nm Technologie hat den Energieverbrauch deutlich gesenkt: So ist der Stromverbrauch beim Streaming von 1080p-Videos im Vergleich zur Vorgängergeneration um 48 % gesunken.

Der aktualisierte Bildprozessor unterstützt einen erweiterten Dynamikbereich von bis zu 17 EV und eine Bewegungsverarbeitung mit 60 fps. Für Videos werden Zeitlupenaufnahmen mit 4K/240 fps sowie 4K/60 fps und 4K/120 fps im Log-Format für professionelle Farbbearbeitung geboten.

MediaTek hat die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken begonnen, um diese Funktionen praktisch zu nutzen. Gemeinsam mit Vivo wurde ein KI-Assistent entwickelt, der Aufnahmemodi vorschlägt, während in Partnerschaft mit Oppo das LUMO Inspiration Composition-System zur automatischen Szenenerkennung entwickelt wurde. Die Plattform ist zudem vollständig kompatibel mit Google Gemini und einer Reihe chinesischer großer Sprachmodelle.