Ohne ihn wird Real schwach: Wer ist der unersetzliche Star der Madrilenen?

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Ohne ihn wird Real schwach: Wer ist der unersetzliche Star der Madrilenen?

Vor dem Hintergrund des Saisonstarts bei Real Madrid und taktischer Änderungen im Trainerstab hat die renommierte spanische Sportzeitung „OkDiario“ die jüngsten Spiele der „Königlichen“ genau analysiert. Laut dem einstimmigen Urteil der Analysten und Experten wurde nun der einzige und absolut unersetzliche Spieler identifiziert, der das Gleichgewicht, das Tempo und die Energie auf dem Platz bestimmt: der uruguayische Allrounder und Mannschaftskapitän Federico Valverde.

Die Zeitung betont, dass die unter José Mourinho neu formierte Madrider Maschine in den Momenten, in denen Valverde nicht auf dem Platz steht, deutlich an Kraft, Aggressivität und defensiver Stabilität verliert. Dies wurde besonders im schwierigen Spiel gegen Rayo Vallecano deutlich – die schwächste und unorganisierteste Phase des Teams fiel genau in die Minuten, in denen der uruguayische Anführer pausierte. Interessanterweise gab es im Sommer-Transferfenster zahlreiche Gerüchte, dass die Madrilenen Valverde für eine hohe Ablösesumme verkaufen könnten.

Wie wurde Fede Valverde zum Herzstück von Mourinhos System, warum hängt die Stärke von Real auf dem Platz so sehr von seinem Tempo ab und wie falsch waren die Verkaufspläne des Sommers?

„Unersetzlich für Mourinho“: Die Analyse von OkDiario

Die wichtigsten taktischen Argumente der spanischen Presse:

  • Beispielloser Einfluss auf dem Platz: Journalisten und Experten der Zeitung „OkDiario“ Real Madridbestätigten, dass Valverde der zentrale Motor im Gesamtgefüge ist;

  • Die Wahrheit nach dem Test gegen Rayo Vallecano: „Fede Valverde ist für José Mourinho absolut unersetzlich. Das Spiel gegen Rayo Vallecano hat erneut bewiesen, wie lebenswichtig er für das Team ist“, heißt es in dem Artikel;

  • Krise ohne den Kapitän: Laut den Analysten war die schwächste und ungeordnetste Phase des Madrider Klubs, in der dem Gegner zu viel Raum gelassen wurde, genau die Zeit, in der der Kapitän das Feld verließ oder auf der Bank saß.

Von der Abwehr bis zum Angriff: Das Phänomen des uruguayischen Kämpfers

Die Rolle von Federico Valverde im modernen Real:

  • Grenzenlose körperliche Ausdauer: Valverde ist einer der schnellsten Mittelfeldspieler der Welt, nicht nur beim Pressing im Zentrum, sondern auch beim Abdecken der Flügel und beim Umschaltspiel von der Abwehr in den Angriff in Sekundenschnelle;

  • Verantwortung als Kapitän: Der uruguayische Spieler, der zum Kapitän aufgestiegen ist, verleiht dem gesamten Team durch seinen Führungsgeist und seinen unnachgiebigen Charakter mentale Stärke;

  • Mourinhos Lieblingssoldat: Die universellen Fähigkeiten von Valverde passen zu 100 Prozent zur Philosophie des portugiesischen Trainers, die auf Disziplin, Aggressivität und schnellem Umschaltspiel basiert.

Sommer-Gerüchte und die Entscheidung für die Zukunft

Transfermarkt-Spekulationen und Madrids richtige Wahl:

  • Berichte über einen Verkauf im Sommer: Zur Erinnerung: Während der Sommer-Transferperiode gab es in zahlreichen Medien Gerüchte, dass Real Valverde aufgrund finanzieller Interessen oder großer Angebote von Giganten aus der Premier League verkaufen könnte;

  • Ein Fehler wurde vermieden: Die ersten Spiele der Saison zeigten, dass der Verkauf des uruguayischen Mittelfeldspielers die gesamte Spielstruktur des Klubs aus dem Gleichgewicht gebracht hätte;

  • Langfristiges Fundament: Mittlerweile hat die Führung von Real Madrid jedes Verkaufsangebot für Valverde kategorisch abgelehnt und betrachtet ihn als das zentrale Symbol der neuen Generation von Stars.

Die kraftvolle Leistung von Federico Valverde auf dem Platz bestätigt, dass die nächsten Titel von Real Madrid in La Liga und der Champions League direkt von der Form des Kapitäns abhängen.

Glauben Sie, dass Federico Valverde wirklich der wichtigste und unersetzlichste Spieler von Real Madrid ist, oder sind andere Anführer (wie Bellingham oder Vinícius) wichtiger? Kann der uruguayische Star unter José Mourinho ein Kandidat für den Ballon d'Or werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über die taktischen Geheimnisse der „Königlichen“ mit allen Real-Fans und Fußballbegeisterten!

Federico ValverdeReal MadridJosé MourinhoOkDiarioFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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