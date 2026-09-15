Das prestigeträchtige Teamturnier „Tech Mahindra Global Chess League 2026“, das im indischen Bangalore zu Ende ging, wurde zu einem weiteren großen Triumph des usbekischen Schachs auf globaler Ebene. Der usbekische junge internationale Großmeister Javokhir Sindarov sowie die berühmte kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva traten erfolgreich für den Verein „FYERS American Gambits“ an und gewannen die Bronzemedaille des Wettbewerbs. Im spannenden Duell um den dritten Platz besiegte ihr Team die „CheQ Mumba Masters“ zweimal in Folge (mit 3,5:2,5 und 4:2) und sicherte sich den Platz auf dem Podium.

Die größte Sensation ereignete sich jedoch am ersten Brett: Javokhir Sindarov übertraf in Bezug auf die erzielten Punkte während des Turniers sogar die Nummer 1 der Welt, den legendären Magnus Carlsenund wurde zum besten Spieler der Meisterschaft gekürt. Nach diesem weltbewegenden Ergebnis veröffentlichte der strategische Anteilseigner des Teams, der berühmte Fußballstar Gerard Piqué – viermaliger Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona und Weltmeister mit Spanien – eine spezielle Videobotschaft in den sozialen Netzwerken, in der er Sindarov und seinen Teamkollegen seinen aufrichtigen Dank aussprach.

Warum investiert Gerard Piqué Millionen in die Schachindustrie, in welcher Statistik hat Javokhir Sindarov Magnus Carlsen übertroffen und was ist das nächste Ziel der „American Gambits“?

„Ich bin unendlich stolz auf euch!“: Gerard Piqués sensationeller Glückwunsch

Die leidenschaftliche Botschaft der Fußballlegende an die Schachspieler:

Botschaft auf Instagram: Gerard Piqué veröffentlichte ein Video auf seiner offiziellen Seite mit Millionen von Followern, in dem er den 3. Platz seines Teams würdigte;

„Wir waren sehr nah dran“: „Hallo Leute! Ich wollte euch gratulieren, denn wir haben den dritten Platz belegt, und das ist ein sehr gutes Ergebnis. Wir waren nah am Sieg, aber dennoch bin ich sehr stolz auf euch“, sagte der ehemalige Fußballspieler;

Versprechen auf den zukünftigen Meistertitel: „Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft definitiv den Hauptpreis gewinnen werden. American Gambits, vorwärts!“, betonte Piqué;

Die Vereinbarung im August: Zur Erinnerung: Gerard Piqué wurde kurz vor Beginn des Turniers im August offiziell strategischer Anteilseigner des Vereins „FYERS American Gambits“.

Sindarov übertrifft Carlsen: Details zum historischen Ergebnis

Der persönliche Rekord des usbekischen Schachspielers bei den Kämpfen in Bangalore:

König des ersten Bretts: Javokhir Sindarov erzielte am schwierigsten und verantwortungsvollsten 1. Brett das absolut beste Ergebnis des Turniers;

Besser als Magnus Carlsen: Der usbekische Großmeister übertraf bei der Anzahl der erzielten Punkte sogar die lebende Legende der Schachwelt, Magnus Carlsen, und versetzte Experten in Staunen;

Der Beitrag von Bibisara Assaubayeva: Die talentierte kasachische Schachspielerin gewann ebenfalls wichtige Partien und war ein entscheidendes Glied beim Erreichen der Bronzemedaille für den Verein.

„CheQ Mumba Masters“ deklassiert: Kampf um Bronze

Zweifache absolute Überlegenheit im entscheidenden Duell:

Sieg in beiden Spielen: Im Duell um den dritten Platz ließ „FYERS American Gambits“ dem Gegner in beiden Mini-Matches keine Chance;

Ergebnisse von 3,5:2,5 und 4:2: Beide kompromisslosen Begegnungen endeten mit der taktischen Überlegenheit von Sindarovs Team;

Die Intensität der Global Chess League: Das Format der „Tech Mahindra Global Chess League“ ist ein großes kommerzielles Turnier mit einer treuen Fangemeinde, bei dem die stärksten Großmeister der Welt unter der Flagge von Superclubs antraten.

Dieser beispiellose Erfolg von Javokhir Sindarov in Bangalore und die Anerkennung durch den Fußballstar Gerard Piqué haben erneut gezeigt, dass die usbekische Schachschule heute mit jedem Spitzenreiter der Welt auf Augenhöhe konkurrieren kann.

Glauben Sie, dass Javokhir Sindarovs Übertreffen von Magnus Carlsen bei den Punkten darauf hindeutet, dass er in den kommenden Jahren ein Hauptanwärter auf die Weltmeisterschaftskrone wird? Wie wird der Einstieg von Sport- und Wirtschaftsgrößen wie Gerard Piqué in den Schachsport dessen Zukunft verändern? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den nächsten glänzenden Sieg des usbekischen Großmeisters auf der Weltbühne stolz mit allen Schachbegeisterten und Ihren Freunden!