KI-Friedhof: Große Startups und Projekte, die eingestellt wurden

Auf dem sich rasant entwickelnden KI-Markt sind nicht nur junge Startups, sondern auch Technologiegiganten mit ihren Bemühungen nicht immer erfolgreich. Laut S&P Global Market Intelligence werden fast 42 % der auf Unternehmensebene gestarteten KI-Initiativen letztendlich von ihren Muttergesellschaften eingestellt. Mangelnde Finanzierung, technische Schwierigkeiten, starker Wettbewerb und geringe Benutzernachfrage gehören zu den Hauptgründen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Basierend auf Informationen von ixbt.com und anderen Technologiequellen hat Relay, ein Tool zur Workflow-Automatisierung, das als Alternative zu Zapier entwickelt wurde, am Montag seinen Betrieb vollständig eingestellt. Da OpenAI, Google und andere große Plattformen ähnliche Funktionen direkt in ihre Tools integrierten, konnte das fünf Jahre alte Relay als eigenständiges Produkt dem Wettbewerb nicht standhalten.

Misserfolge der KI-Giganten

OpenAI, eines der wertvollsten Privatunternehmen der Welt, stand vor ähnlichen Herausforderungen. Im Juli versuchte das Unternehmen, ChatGPT in eine umfassendere „Super-App“ zu verwandeln und aktualisierte dessen Benutzeroberfläche. Nach berechtigter Kritik der Nutzer kehrte das Unternehmen jedoch schnell zur vertrauten alten Oberfläche zurück. Zudem wurde ChatGPT Atlas, das als spezialisierter Webbrowser konzipiert war, nach weniger als einem Jahr eingestellt und seine nützlichsten Funktionen in das Haupt-ChatGPT integriert.

Sogar DALL-E verliert allmählich seinen Status als eigenständiger Dienst, da seine Bildgenerierungsfunktionen direkt in ChatGPT aufgenommen wurden. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Nutzergewinnung und hoher Betriebskosten stellte auch die Video-Plattform Sora im März 2026 ihren Betrieb ein.

Hürden für Apple und andere Unternehmen

Als Apple Intelligence im Jahr 2024 vorgestellt wurde, wurde das aktualisierte Siri als eine der Kernfunktionen angekündigt. Aufgrund technischer Probleme und Fehler verschob das Unternehmen die Veröffentlichung der neuen Siri-Version jedoch mehrfach. Diese Verzögerungen führten schließlich zu einem Vergleich in Höhe von 250 Millionen Dollar bezüglich Klagen über die Vermarktung der KI-Fähigkeiten des iPhone 16.

Experten sind der Meinung, dass solche Verluste und Schließungen nicht nur Statistiken über Misserfolge sind, sondern eine wichtige Lektion für die gesamte Branche darstellen. Der Wettbewerb auf dem Markt und sich schnell ändernde Anforderungen zwingen Unternehmen dazu, vorsichtigere und fundiertere Schritte zu unternehmen.