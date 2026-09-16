Realme 16 Pro Harry Potter Edition Smartphone offiziell vorgestellt

Die Zusammenarbeit zwischen bekannten Marken und der Welt des Kinos erreicht ein neues Niveau. Laut ixbt.com hat Realme die ersten offiziellen Bilder seines neuesten Spezialgeräts präsentiert – das Realme 16 Pro Harry Potter Edition Smartphone. Dieses Gadget wurde speziell für Fans der legendären Zauberwelt entwickelt und besticht durch sein einzigartiges Design und eine umfangreiche Verpackung. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Obwohl die technische Basis des neuen Smartphones nicht vom Standardmodell abweicht, wurden sein Aussehen und seine Verzierungen vollständig an die magische Atmosphäre angepasst. Die Rückseite des Geräts ist mit braunen Argyle-Mustern bedeckt und hat eine lederartige Textur. Zudem ist in der Mitte des Gehäuses das große Wappen der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei abgebildet.

Magisches Design und einzigartige Details

Um das Erscheinungsbild des Smartphones noch reizvoller zu gestalten, haben die Hersteller den Schriftzug „Welcome to Hogwarts“ in den Metallrahmen eingraviert. Dies macht das Gerät von einem einfachen Mobiltelefon zu einem echten Sammlerstück. Ein solcher Designansatz zeigt, wie viel Aufmerksamkeit die Marke ihrer Fangemeinde widmet.

Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist seine extrem limitierte Auflage. Berichten zufolge wird dieses spezielle Smartphone weltweit in einer Stückzahl von nur 5.000 Einheiten auf den Markt kommen. Dies wird zweifellos für intensiven Wettbewerb und großes Interesse bei Sammlern sorgen.

Magische Geschenke in der Box

Dass das Smartphone in einem einzigartigen Koffer-Etui geliefert wird, wird Käufer zweifellos begeistern. Das Set enthält die folgenden einzigartigen Souvenirs:

Ein spezieller Hogwarts-Aufnahmebrief

Ein Ticket für den Zauberzug

Lesezeichen mit Schullogos

Postkarten mit den Lieblingscharakteren

Lederhülle mit geprägtem Wappen und Handy-Anhänger

Bisher haben die Hersteller den Preis des Geräts nicht bekannt gegeben. Laut ixbt.com soll das neue Realme 16 Pro Harry Potter Edition Smartphone jedoch am 21. September dieses Jahres zunächst auf dem indischen Markt erscheinen. Später könnten auch Fans in anderen Regionen die Möglichkeit haben, dieses einzigartige Set zu erwerben.