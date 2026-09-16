Lionel Messi kehrt in die argentinische Nationalmannschaft zurück

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Lionel Messi kehrt in die argentinische Nationalmannschaft zurück

Der legendäre argentinische Kapitän Lionel Messi kehrt sensationell in die Nationalmannschaft zurück, um sich von seinen heimischen Fans zu verabschieden. Wie Goal.com berichtet, wurde der Starspieler in den Kader der „Albiceleste“ berufen, die sich auf die ersten Spiele nach dem WM-Zyklus 2026 vorbereitet, wo er voraussichtlich sein letztes Länderspiel bestreiten wird. Dies berichtet Goal.com .

Es wurde bekannt, dass der Trainerstab unter der Leitung von Lionel Scaloni einen erweiterten Kader für das FIFA-Länderspielfenster im Oktober bekannt gegeben hat. Messi, der zuvor seinen vorübergehenden Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, hat zugestimmt, für einen würdigen Abschiedsabend vor seinen Landsleuten noch einmal auf den Platz zurückzukehren.

Ein historischer Abend und ein Treffen der Weltmeister

Der Präsident des argentinischen Fußballverbandes (AFA), Chiqui Tapia, erklärte, dass dieses Spiel ein unvergessliches Ereignis für das ganze Land werden wird. Die Partie findet am 6. Oktober im berühmten Monumental-Stadion in Buenos Aires gegen die Nationalmannschaft von Benin statt.

Die AFA-Führung lädt alle Spieler, die bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar triumphiert haben, zusammen mit ihren Familien ein, an diesem historischen Abend anwesend zu sein. Die Fans werden die Gelegenheit haben, den „letzten Tango“ des besten Fußballers der Welt mit eigenen Augen zu sehen.

Neue Generation und Kaderveränderungen

Cheftrainer Lionel Scaloni hat neben erfahrenen Spielern auch junge Talente, die in europäischen Top-Ligen spielen, in die Nationalmannschaft berufen. Insbesondere vielversprechende Nachwuchskräfte wie Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni und Santiago Castro wurden in den Kader aufgenommen.

Auch Spieler wie Agustín Giay und Leonardo Balerdi sind in das Team zurückgekehrt. Verteidiger Leonardo Balerdi verpasste die letzte Weltmeisterschaft verletzungsbedingt und ist nun bereit, der Nationalmannschaft zu helfen. Unterdessen fehlen erfahrene Spieler wie Leandro Paredes und Nicolás Otamendi aufgrund von Sperren oder Rücktritten bei diesem Lehrgang.

Bevorstehende Herausforderungen und die Zukunft des Trainers

Nachdem ein ursprünglich in China geplantes Turnier abgesagt wurde, organisierte die argentinische Nationalmannschaft Freundschaftsspiele gegen Vertreter aus Südamerika und Afrika. Das Team trifft am 30. September in Córdoba auf Bolivien, am 3. Oktober auf Burkina Faso und am 6. Oktober in Buenos Aires auf Benin.

Neben diesen emotionalen Spielen bleibt auch die Zukunft von Cheftrainer Lionel Scaloni im Fokus der Öffentlichkeit. Da der aktuelle Vertrag des Experten im Dezember ausläuft, arbeitet die AFA daran, seine Dienste für die Zukunft zu sichern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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