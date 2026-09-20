Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max Smartphones werden am 23. September vorgestellt

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Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max Smartphones werden am 23. September vorgestellt

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat offiziell angekündigt, dass er am 23. September dieses Jahres seine traditionelle große Präsentationsveranstaltung abhalten wird. Im Rahmen dieses Events wird das Unternehmen seine Flaggschiffe der nächsten Generation – die Smartphones Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max – der Öffentlichkeit präsentieren, die als eines der größten Upgrades in der Geschichte des Unternehmens gelten. Laut ixbt.com wird erwartet, dass diese Geräte eine neue Ära in der Mobilfunkbranche einläuten. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Unternehmensvertreter gaben an, dass die wichtigsten technischen Spezifikationen der neuen Modelle, insbesondere CPU, Kamerafunktionen und Displayqualität, auf dem gleichen Niveau liegen werden. Die Hauptunterschiede zwischen den Geräten werden lediglich in der Akkukapazität und den Abmessungen bestehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Mobiltechnologie werden die Smartphones mit dem neuesten Prozessor ausgestattet sein, der auf Basis einer fortschrittlichen 2nm-Technologie und der GAA-Architektur gefertigt wurde.

Fortschrittliche Leistung und Kamerasystem

Während Xiaomi den genauen Namen des neuen Chipsatzes noch geheim hält, deuten Insider-Informationen darauf hin, dass die Snapdragon 8 Elite Gen 6 Plattform als Herzstück des Geräts gewählt werden dürfte. Dies sorgt für beispiellose Geschwindigkeit bei mobilen Spielen und AI-Aufgaben.

Für Fotografen und Videokünstler sind die optischen Fähigkeiten des Geräts besonders bemerkenswert. Die Smartphones werden mit zwei großen 200 MP Sensoren ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit Leica-Experten entwickelt wurden. Einer fungiert als Hauptmatrix, während der andere als hochwertiges periskopisches Teleobjektiv dient.

Display und rekordverdächtige Autonomie

Auch die Frontseite des Geräts bietet wichtige Neuerungen. Sie nutzt die Super Pixel Technologie der neuen Generation mit einem M11-Lichtemissionssystem. Der Hersteller betont, dass das neue grüne Material die Helligkeit drastisch erhöht und gleichzeitig den Energieverbrauch deutlich senkt. Zudem beträgt die Dicke des Rahmens um den Bildschirm nur 0,99 mm.

Die Akkukapazität der Smartphones stellt einen echten Rekord dar. Dank des GSR VIII Akkus der neuen Generation mit 32 % Siliziumanteil wird das Xiaomi 18 Pro Modell mit einem 7000 mAh Akku ausgestattet sein, während die Xiaomi 18 Pro Max Version einen absoluten Rekordhalter in der Geschichte der Serie bietet – einen 8500 mAh Akku.

Die Geräte werden ab Werk mit dem brandneuen Betriebssystem Xiaomi Hyper OS4 ausgeliefert. Zudem wird erwartet, dass der zusätzliche universelle Bildschirm auf der Rückseite über noch praktischere und intelligentere Funktionen verfügt. Neben diesen Flaggschiffen werden bei der Präsentation am 23. September auch eine Reihe weiterer neuer Produkte vorgestellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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