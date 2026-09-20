Honor X9e Pro: 11.000 mAh Akku und IP69K-Schutz

Eine bekannte Technologiemarke hat vor der offiziellen Vorstellung ihres neuen Honor X9e Pro Smartphones das Design und die wichtigsten Funktionen enthüllt. Laut ixbt.com bereitet sich das Gerät darauf vor, mit seinem riesigen Akku und dem extrem widerstandsfähigen Gehäuse Aufmerksamkeit auf dem Markt zu erregen. Dies berichtet Ixbt.com nachrichten.

Nach Angaben des Herstellers wird das neue Gadget in vier attraktiven Farben erhältlich sein. Kunden können zwischen den Farbvarianten Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown und Royal Purple wählen.

Robustheit und Wasserschutz

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Smartphones ist seine Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Bedingungen. Das Unternehmen bestätigte einen hohen Schutz gegen Wasser und Staub und unterstützt die Standards IP68, IP69 und IP69K. Selbst Tests beim Eintauchen in heißes Wasser zeigen, dass die Hardware für anspruchsvolle Einsatzbedingungen bereit ist.

Das Gehäuse verfügt zudem über einen verstärkten Schutz gegen Stürze. Auf der Rückseite befindet sich ein Kameramodul mit zwei Sensoren, wobei der Hauptsensor eine Auflösung von 108 MP bietet. Die technischen Spezifikationen des zweiten Zusatzsensors bleiben vorerst geheim.

Display und riesige Energiequelle

Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des Geräts ist sein Bildschirm. Laut Insidern und Unternehmensinformationen wird die Spitzenhelligkeit des Displays voraussichtlich 10.000 nits erreichen, was eine perfekte Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht gewährleistet.

Das Herzstück des Honor X9e Pro ist zweifellos der riesige 11.000 mAh Akku. Für schnelles Aufladen steht eine 80 W kabelgebundene Ladetechnologie zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine 27 W Reverse-Charging-Funktion, um andere Geräte aufzuladen.

Alle weiteren Details zum Smartphone, einschließlich CPU-Modell, Speicherkapazität, Bildschirmparametern und Preis, werden bei der offiziellen Präsentation am 24. September dieses Jahres vollständig bekannt gegeben.