Xiaomi stellt tragbare Kaffeemaschine für bis zu 400 Tassen vor

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Xiaomi stellt tragbare Kaffeemaschine für bis zu 400 Tassen vor

Xiaomi hat unter der Marke Mijia seine erste tragbare Kaffeemaschine vorgestellt. Die in Form einer Thermoskanne gestaltete Neuheit ist für Reisen, Camping und den Bürogebrauch konzipiert. Das Gerät ist 24,5 cm hoch und passt problemlos in eine Tasche oder einen Getränkehalter im Auto. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Gerät verfügt über eine eingebaute elektromagnetische Pumpe mit 20 bar Druck, die sowohl mit Kaffeekapseln als auch mit gemahlenem Kaffee funktioniert. Ein spezielles Keramikelement sorgt für die Erwärmung des Wassers und hält die Temperatur bei 92 °C. Die Zubereitung einer Portion dauert etwa 45 Sekunden; das Gerät unterstützt zudem sowohl heiße als auch kalte Extraktionsmethoden.

Die Kaffeemaschine ist mit einem 7500 mAh Akku ausgestattet. Sie wird über einen USB-C Anschluss mit 45 W geladen: 30 Minuten reichen aus, um von 20 auf 80 Prozent zu laden, eine vollständige Ladung dauert 80 Minuten. Das Gerät kann auch mit einer herkömmlichen Power Bank aufgeladen werden.

Wenn bereits erhitztes Wasser eingefüllt wird, können mit einer Ladung bis zu 400 Tassen Kaffee zubereitet werden, da die Energie nur für den Betrieb der Pumpe benötigt wird. Wenn das Gerät das Wasser selbst erhitzt, reicht die Energie für etwa 3 Tassen. Das Gehäuse ist nach IP55 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Zum Lieferumfang gehören eine Tasche, ein Sockel, ein Metallfilter, ein Messlöffel und ein Thermobecher aus Edelstahl. Xiaomi bietet das neue Gadget für Erstkäufer zu einem Preis von 82 Dollar an.

XiaomiMijiaGadgetTechnologieKaffeemaschine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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