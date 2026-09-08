Xiaomi stellt extrem leisen und effizienten Gas-Durchlauferhitzer vor

Xiaomi hat den Mijia Smart Gas Water Heater 2 vorgestellt, ein Gerät, das die Warmwasserversorgung im Haushalt auf ein neues Niveau hebt. Dieser 16-Liter-Gas-Durchlauferhitzer zeichnet sich durch seinen extrem leisen Betrieb, eine deutlich erhöhte Wasserdruckleistung und hohe Energieeffizienz aus. Laut IXBT.com bietet das neue Gerät nicht nur Komfort für Hausbesitzer, sondern setzt auch Maßstäbe bei Sicherheit und Energieeffizienz. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Einer der Hauptvorteile des Erhitzers ist sein perfektes Schallabsorptionssystem. Dank einer mehrschichtigen Lärmschutztechnologie liegt der Geräuschpegel im Betrieb bei nur 32 dB(A), wofür das Gerät eine spezielle CQC-Zertifizierung erhalten hat. Dies ermöglicht einen ungestörten Betrieb selbst in der Nähe von Wohnräumen. Zudem ist das Gerät mit einem System zur konstanten Temperaturhaltung ausgestattet, das eine stabile Warmwasserversorgung in verschiedenen Nutzungsszenarien garantiert.

Erweiterte Funktionen und Sicherheit

Die Ingenieure haben besonderes Augenmerk auf die Vereinfachung der Installation und Bedienung gelegt. Der Durchlauferhitzer verfügt über ein eigenes Kondensatabflusssystem, wodurch er ohne zusätzliche Verrohrung installiert werden kann. Technologien zur Zentrifugalsprühung und Kondensatneutralisierung schützen die Wände und das Gerät zuverlässig vor Korrosion und Schäden.

Im Inneren kommen eine hermetische Brennkammer und ein Inverter-Lüfter zum Einsatz, der auch starkem Wind standhält. Die eingebaute Pumpe kann den Wasserdurchfluss um bis zu 245 Prozent steigern. Dies ist besonders wichtig für Hochhäuser mit niedrigem Wasserdruck.

Effizienz und intelligente Steuerung

Das Gerät entspricht dem Energieeffizienzstandard der Stufe 1. Der thermische Wirkungsgrad erreicht bis zu 107 Prozent, übertrifft nationale Standards und senkt den Gasverbrauch erheblich. Gleichzeitig ist ein sechsstufiges Schutzsystem zur Verbesserung der Wasserqualität integriert, das eine antibakterielle Wirksamkeit von 99,9 Prozent aufweist.

Um die Nutzung noch komfortabler zu gestalten, wurden mehrere Vorheizmodi integriert, die sofort warmes Wasser liefern. Benutzer können den Erhitzer bequem über die Mijia App, per Sprachbefehl über einen Xiaomi Smart Speaker oder durch andere Smart-Home-Szenarien steuern. Der empfohlene Preis für dieses Smart-Gerät, das derzeit auf dem chinesischen Markt erhältlich ist, liegt bei 2999 Yuan.