Xiaomi, bekannt in der Technologiewelt für sein umfassendes Ökosystem, hat sein nächstes innovatives Gerät präsentiert. Die neue tragbare Kaffeemaschine der Marke Mijia ermöglicht es Kaffeeliebhabern nun, ihre Lieblingsgetränke überall zu genießen – sei es auf einer langen Reise oder mitten in der Natur. Dieses kompakte Gerät zieht nicht nur durch seine Bequemlichkeit, sondern auch durch seine technischen Möglichkeiten Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, wurde das neue Gerät auf dem chinesischen Markt zur Vorbestellung freigegeben. Während der offizielle Preis auf 799 Yuan (ca. 118 Dollar) festgelegt wurde, können Erstkäufer es mit einem Rabatt für 559 Yuan (ca. 88 Dollar) erwerben. Für Technikbegeisterte in Usbekistan wird erwartet, dass das Gadget bald über internationale Marktplätze verfügbar sein wird.

Technische Daten und Design

Die tragbare Mijia Kaffeemaschine hat ultra-kompakte Maße: Die Höhe beträgt 24,5 cm und der Durchmesser nur 7,15 cm. Diese Maße ermöglichen es, sie wie eine gewöhnliche Thermoskanne in der Tasche mitzuführen. Der Hauptvorteil des Geräts ist seine leistungsstarke Pumpe, die einen Druck von 20 bar erzeugen kann. Dieser Wert liegt nahe an professionellen Kaffeemaschinen und dient dazu, den Geschmack und das Aroma des Kaffees voll zu entfalten.

Das Gerät ist universell einsetzbar und kompatibel mit speziellen Kapseln sowie gemahlenem Kaffee. Laut Hersteller dauert die Zubereitung eines heißen oder kalten Getränks nur 45 Sekunden. Dies ist ein sehr wichtiger Faktor für moderne Nutzer, die ihre Zeit schätzen.

Autonomie und Aufladung

Im Inneren des Gadgets sind drei Akkumulatoren mit einer Gesamtkapazität von 7500 mAh verbaut. Das Gerät wird über einen modernen USB-C Port mit 45 W geladen. Der Ladevorgang ist ebenfalls recht schnell: 30 Minuten genügen für eine Ladung von 20 auf 80 Prozent, eine vollständige Ladung dauert 80 Minuten. Zudem kann es über eine Power Bank betrieben werden.

Der Energieverbrauch des Geräts kann je nach Nutzungsweise variieren:

Wenn bereits erhitztes Wasser eingefüllt wird, können mit einer Akkuladung bis zu 400 Tassen Kaffee zubereitet werden;

Muss die Kaffeemaschine das Wasser selbst erhitzen, reicht die Energie für etwa 3 Tassen Getränk;

Das Gehäuse ist nach dem Standard IP55 gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt.

Zusammenfassend ist diese Neuheit von Xiaomi ideal für Anhänger eines aktiven Lebensstils und Reisende. Es wird erwartet, dass die tragbare Kaffeemaschine bald auf dem globalen Markt erscheint und einen neuen Trend in der Kaffeekultur setzt.