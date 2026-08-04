Elon Musk spricht in Teslas Quartalsberichten immer häufiger über künstliche Intelligenz

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Elon Musk spricht in Teslas Quartalsberichten immer häufiger über künstliche Intelligenz

Obwohl Tesla im vergangenen Quartal fast eine halbe Million Fahrzeuge ausgeliefert und 70 % seines Umsatzes mit Autoverkäufen erzielt hat, versucht CEO Elon Musk inzwischen, das Unternehmen eher als Anbieter von künstlicher Intelligenz und Robotik denn als Autohersteller darzustellen. Einer gemeinsamen Analyse von TechCrunch und dem Finanzforschungsunternehmen Hudson Labs zufolge haben sich die Themen, auf die Tesla-Führungskräfte in den vierteljährlichen Bilanzkonferenzen konzentrieren, in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die auf Daten von S&P Market Intelligence basierende Analyse zeigt, dass Elon Musk den Großteil seiner Zeit Zukunftstechnologien widmet. TechCrunch.com berichtet darüber.

Mithilfe des speziell für die Finanzforschung entwickelten KI-Tools Co-Analyst wurden die Transkripte aller seit 2019 abgehaltenen Bilanzkonferenzen nach Themen analysiert. Die Daten zeigen, dass Elon Musk inzwischen fast 50 % seiner Redezeit mit künstlicher Intelligenz, Robotaxis und Software für vollständig autonomes Fahren verbringt. Zum Vergleich: 2022 widmete er solchen Vorhaben lediglich 15–20 % seiner Zeit.

Autonomie und Unternehmenswert

Elon Musk betonte in diesem Zeitraum wiederholt, dass autonome Technologien den hohen Unternehmenswert rechtfertigen würden. Im Bericht zum ersten Quartal 2024 sagte er: „Wenn man Tesla nur als Autounternehmen bewertet, ist das grundlegend der falsche Ansatz. Wer nicht glaubt, dass Tesla das Problem der Autonomie erfolgreich lösen wird, sollte nicht in das Unternehmen investieren.“ Dieser Ansatz ist zu einer zentralen Säule der Unternehmensstrategie geworden.

Gleichzeitig hat sich die Robotik zu einem weiteren Bereich entwickelt, der in den vergangenen drei Jahren stark gewachsen ist. Tesla gab erstmals 2021 bekannt, an seinem humanoiden Roboter Optimus zu arbeiten. Im darauffolgenden Jahr widmete Elon Musk dem Projekt gerade einmal 2 % oder weniger seiner Zeit. Im vergangenen Jahr begann er jedoch, mindestens 10 % seiner Redezeit Optimus zu widmen.

Das traditionelle Geschäft rückt in den Hintergrund

Das Interesse am Optimus-Projekt nahm bei der Bilanzkonferenz zum dritten Quartal 2025 weiter zu und machte fast ein Drittel von Elon Musks Aufmerksamkeit aus. Bemerkenswert ist, dass Teslas Kerngeschäft mit Autos nicht mehr wuchs, während Elon Musk immer häufiger über futuristische Ideen sprach. Infolgedessen verbringt er bei den vierteljährlichen Besprechungen weniger als ein Drittel seiner Zeit mit Autos und Produktion.

Bei derselben Bilanzkonferenz im dritten Quartal des vergangenen Jahres soll Elon Musk weniger als 20 % seiner Zeit für Themen rund um das Autogeschäft aufgewendet haben. Obwohl die Finanzkennzahlen weiterhin auf dem traditionellen Verkaufsgeschäft beruhen, zeigen die Zahlen deutlich, dass sich die Prioritäten und die Aufmerksamkeit des Unternehmenschefs vollständig auf einen anderen Bereich verlagert haben: künstliche Intelligenz und Robotik.

TeslaElon MuskKünstliche IntelligenzOptimusRobotik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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