Xiaomi stellt humanoiden Roboter der neuen Generation vor

Auf der Weltroboterkonferenz in Peking präsentierte Xiaomi seinen humanoiden Roboter der neuen Generation. Das als Xiaomi Tieda bezeichnete Gerät erregte die Aufmerksamkeit von Fachleuten, da es fortschrittliche Ingenieurslösungen mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz verbindet. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com ist der neue Roboter 1,7 Meter groß und wiegt 66 Kilogramm. Seine Konstruktion unterstützt 66 Freiheitsgrade, wodurch er menschliche Bewegungen mit höherer Präzision nachahmen kann.

Erprobungen und Erfolge in der Produktion

Wie bei der Präsentation erklärt wurde, wurde Xiaomi Tieda bereits zu Beginn dieses Jahres für ein „Praktikum“ in das Automobilwerk des Unternehmens geschickt. Im Werk wurde er an einer Ladestation für selbstschneidende Muttern getestet. Nach drei Monaten Betrieb erreichte der Roboter eine Erfolgsquote von 98 Prozent bei der Ausführung von Aufgaben – nur 1 Prozentpunkt weniger als der menschliche Wert.

Experten zufolge wird erwartet, dass der Roboter in naher Zukunft offiziell vollständig in komplexe Prozesse von Automobilwerken eingebunden wird. Dadurch soll die Automatisierung in Industrieunternehmen auf eine noch höhere Stufe gehoben werden.

Logistik und ungewöhnliche Aufgaben

Im Logistikbereich der Endmontagehalle des Werks erlernte der Roboter außerdem einen weiteren Beruf. Dort sortierte Tieda die Seitenabdeckungen zentraler Bedienfelder und stapelte Kisten mit Materialien. Auch bei dieser Tätigkeit wurde eine Erfolgsquote von etwa 90 Prozent verzeichnet.

Die Ingenieure des Unternehmens beschränkten die Fähigkeiten des Roboters nicht auf die Industrie. Während der Rallye-Weltmeisterschaft 2026 versuchte sich Tieda auch in der Rolle eines „Floristen“. Er nahm Blätter auf, streute Blumen aus und reichte sie den Zuschauern.

Künstliche Intelligenz und autonome Steuerung

Während der Präsentation schüttelte der Roboter Zuschauern die Hand, begrüßte sie und formte mit seinen Händen herzförmige Gesten. Dass er solche komplexen Bewegungen auf Basis eines spezialisierten großen Sprachmodells (LLM) ausführen kann, zählt zu seinen wichtigsten Vorteilen.

Während bei den meisten ähnlichen Demonstrationen eine manuelle Fernsteuerung eingesetzt wird, erfasst Xiaomi Tieda die Situation selbstständig, versteht die gestellte Aufgabe und wählt ohne äußere Eingriffe die erforderlichen Bewegungen aus.