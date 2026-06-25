Komponentenlieferungen für die Massenproduktion der Tesla Optimus Roboter haben begonnen

Tesla unter der Leitung von Elon Musk hat eine entscheidende Phase in der Vorbereitung der Serienproduktion eines seiner am meisten erwarteten Projekte erreicht — den humanoiden Optimus-Robotern. Die Lieferkette für dieses Gerät, das als fortschrittlichster Roboter der Welt beschrieben wird, wurde bereits gebildet, und eine Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen in Taiwan wurde etabliert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com haben die führenden Robotikunternehmen Miele Automation und Asia Optical damit begonnen, wichtige Komponenten für Tesla zu liefern. Insbesondere liefert Miele die für das Bewegungssystem des Roboters erforderlichen Reduziergetriebe und Gelenkmodule. Diese Teile spielen eine zentrale Rolle dabei, dass sich der Optimus-Roboter so flüssig und präzise wie ein Mensch bewegt.

Gleichzeitig hat Mirle zur Erweiterung des Produktionsvolumens in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Shenzhen Kedali Industry ein Joint Venture im Industriezentrum Rayong in Thailand gegründet. Dieses Werk ist auf die Herstellung von robotergesteuerten Treibern und anderen hochpräzisen Komponenten spezialisiert und wird voraussichtlich in Kürze mit voller Kapazität in Betrieb gehen.

Optimus 3: Die "Augen" und technischen Möglichkeiten des Roboters

Im Rahmen des Projekts wurde Asia Optical für das optische System des Optimus 3 Modells, also seine "Augen", verantwortlich gemacht. Durch den Einsatz seiner sphärischen und asphärischen Linsentechnologie ermöglicht das Unternehmen dem Roboter die visuelle Analyse der Umgebung. Dies ist von entscheidender Bedeutung, damit der Roboter sich in komplexen Umgebungen unabhängig bewegen und Aufgaben ausführen kann.

In einer Erklärung im März betonte Elon Musk, dass Optimus 3 der perfekteste Roboter der Welt werden würde. Seinen Worten zufolge gibt es derzeit keinen anderen Roboter auf dem Markt, der eine so hohe Leistung wie Optimus 3 erbringen kann. Der Tesla-Chef bewertet dieses Projekt als das umfangreichste Produkt in der Geschichte des Unternehmens.

Gemäß dem Produktionsplan wird im Sommer dieses Jahres die Montage einer kleinen Charge von Robotern beginnen. Die großflächige Massenproduktion ist für 2027 geplant. Derzeit schreiten die Bauarbeiten an der Optimus-Fabrik auf dem Gelände des Giga Texas Komplexes in Texas schnell voran, und das Unternehmen hat begonnen, neue Spezialisten für diesen Bereich einzustellen.

Diese Nachricht weckt großes Interesse in der Technologiewelt, da Optimus der erste Massenmarkt-humanoide Roboter werden könnte, von dem erwartet wird, dass er die menschliche Arbeit nicht nur in der Industrie, sondern auch im täglichen Leben erleichtert. Tesla strebt an, mit diesem Produkt den Robotikmarkt vollständig zu dominieren und die Möglichkeiten der AI auf eine neue Stufe zu heben.