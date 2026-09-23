Motorola Signature 27 vorgestellt: Snapdragon 8 Elite und Bang & Olufsen Audio

Wie Ixbt.com berichtet, hat Motorola auf dem Qualcomm Tech Summit offiziell sein neues Flaggschiff-Smartphone, das Motorola Signature 27, vorgestellt. Dieses Modell ist bemerkenswert, da es zum ersten Mal in der Geschichte der Marke eine Namensgebung nach dem Jahr verwendet. Das Gerät besticht durch fortschrittliche technische Spezifikationen, einen leistungsstarken Prozessor und hochwertigen Klang in Zusammenarbeit mit einer renommierten Audiomarke. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Smartphone ist mit dem neuesten Hochleistungs-System-on-Chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ausgestattet. Um einen stabilen Betrieb unter hoher Last zu gewährleisten, haben die Ingenieure von Motorola das ArcticMesh-Kühlsystem entwickelt. Dieses System umfasst eine Vapor Chamber mit einer um 40 Prozent vergrößerten Fläche, Flüssigmetall, ein Kupfergeflecht sowie Wärmeleitpaste mit Diamantpartikeln.

Fortschrittliche Kamerafunktionen

Auf der Rückseite befindet sich ein einzigartiger Block mit vier Kameramodulen, dessen Design von den legendären Droid Razr- Smartphones inspiriert ist. Die Hauptkamera verfügt über eine optische Stabilisierung und nutzt einen 1/1,28-Zoll 50 MP Sony LYTIA 910 Sensor. Zudem fungiert ein 200 MP Sensor mit ultrahoher Auflösung als Periskop-Teleobjektiv.

Auch im Audiobereich wurden bedeutende Fortschritte erzielt, wobei Motorola bei diesem Modell eng mit Bang & Olufsen zusammengearbeitet hat. Das Ergebnis ist ein erstklassiges und kristallklares Klangerlebnis auf einem Mobilgerät. Das Smartphone zeichnet sich zudem durch ein einzigartiges Design aus.

Design und langfristiger Support

Das Smartphone wird in zwei Hauptfarbvarianten erhältlich sein: Coal Smoke mit Tactical Weave-Finish und Capulet Green (Capulet Olive), das an eine Stofftextur erinnert. Der Hersteller garantiert für dieses Flaggschiff nicht nur Spitzentechnologie, sondern auch langfristige Softwarestabilität.

Laut Unternehmensvertretern wird das Motorola Signature 27 sieben Jahre lang Android-System-Updates und Sicherheitspatches erhalten. Der weltweite Verkaufsstart des Flaggschiffs der neuen Generation ist für 2026 geplant, während Kunden auf dem nordamerikanischen Markt es bereits im November dieses Jahres erwerben können.