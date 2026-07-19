Oppo, Realme und OnePlus Marken vereinen sich: Strategische Änderungen angekündigt

Oppo, einer der führenden Akteure auf dem Smartphone-Markt, hat eine grundlegende Umstrukturierung seiner Untermarken Realme und OnePlus angekündigt. Das Hauptziel dieser umfassenden Reorganisation ist die Optimierung der Betriebsabläufe, die Reduzierung redundanter Funktionen und die Möglichkeit für jede Marke, sich auf dem globalen Markt auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Dies berichtete ixbt.com unter Berufung auf offizielle Informationen. berichtet .

Gemäß der neuen Strategie wird sich die Marke Realme nun fast vollständig auf internationale Märkte konzentrieren. Dies bedeutet, dass die Einführung neuer Produkte und Software-Updates in erster Linie auf ausländische Nutzer ausgerichtet sein werden, einschließlich der Märkte in Usbekistan und den Nachbarländern. Auf dem chinesischen Binnenmarkt wird die Entwicklung von Produkten unter der Marke Realme vorübergehend eingestellt.

Marktaufteilung und neue Richtungen

Im Gegensatz zu Realme wird die Marke OnePlus ihren Fokus auf den chinesischen Binnenmarkt verlagern. Während das Unternehmen die Nutzer in Indien weiterhin unterstützen wird, wird erwartet, dass es die Veröffentlichung neuer Smartphones auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten einstellt. Diese klare Arbeitsteilung dient dazu, den internen Wettbewerb zwischen den Marken der BBK Electronics Gruppe zu verringern.

Der interessanteste Aspekt dieser Änderungen betrifft die Software. Zukünftig werden Realme- und OnePlus-Geräte weltweit auf das von Oppo entwickelte ColorOS umgestellt. Oppo strebt an, seine drei wichtigsten Android-Oberflächen — ColorOS, OxygenOS und realme UI — auf einer einzigen Plattform zu vereinen.

Einheitliches Ökosystem und die Zukunft der Software

Es wurde bekannt gegeben, dass alle aktiven OnePlus-Geräte ab Android 17 vollständig auf das ColorOS-System umgestellt werden. Es wird erwartet, dass zukünftige Smartphones, die unter allen drei Marken veröffentlicht werden, ab Werk mit der einheitlichen ColorOS-Oberfläche ausgestattet sein werden. Dies ermöglicht es den Nutzern, System-Updates schneller zu erhalten und die Vorteile eines einheitlichen Ökosystems zu nutzen.

Auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan hat sich die Marke Realme mit ihren erschwinglichen und leistungsstarken Modellen fest etabliert. Die Konzentration des Unternehmens auf den internationalen Markt könnte für lokale Verbraucher eine schnellere Verfügbarkeit neuer Modelle und eine verbesserte technische Unterstützung bedeuten. Für OnePlus-Fans könnte die Entscheidung, sich aus dem europäischen Markt zurückzuziehen, in Zukunft jedoch zu Schwierigkeiten bei der Beschaffung globaler Geräteversionen führen.

Dieser strategische Schritt ermöglicht es Oppo, Ressourcen zu sparen und im Wettbewerb mit Giganten wie Apple und Samsung effizienter zu agieren. Die Spezialisierung der Marken und die Vereinheitlichung der Software könnten das Kräfteverhältnis auf dem Smartphone-Markt in den kommenden Jahren verändern.