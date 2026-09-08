Samsung veröffentlicht erste Android 17-basierte One UI 9.0 Beta für Galaxy A55

Samsung hat offiziell die erste Beta-Version der auf Android 17 basierenden One UI 9.0 Software für Galaxy A55 Smartphones angekündigt. Laut ixbt.com ist dies der erste öffentliche Test der neuen Benutzeroberfläche für dieses beliebte Mittelklasse-Gerät, der es Nutzern ermöglicht, fortschrittliche Funktionen auszuprobieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit ist die erste Testphase nur für Nutzer in Südkorea geöffnet. Es ist jedoch geplant, die geografische Reichweite des Testprogramms in den kommenden Tagen deutlich auszuweiten und weitere Länder einzubeziehen.

Bereits im letzten Monat gab es erste Anzeichen dafür, dass Samsung One UI 9.0 Beta-Tests für das Galaxy A55 vorbereitet. Der aktuelle offizielle Start bestätigt diese Berichte und markiert den Beginn der praktischen Implementierung der neuen Firmware.

Größe und Funktionen der neuen Firmware

Der bereitgestellte Test-Build ist 2,13 GB groß und trägt denFirmware-Index. Das Update enthält nicht nur deutliche Änderungen an der Benutzeroberfläche, sondern auch neue Funktionen zur Verbesserung der Systemleistung.

Experten gehen davon aus, dass diese Beta-Version in Kürze auch für Galaxy A55-Besitzer in europäischen Ländern, Indien, Großbritannien und den USA verfügbar sein wird. Dies ermöglicht internationalen Nutzern, die Funktionen des neuen Betriebssystems vor der offiziellen Veröffentlichung zu bewerten.

Teilnahme am Testprogramm

Wenn Nutzer in den entsprechenden Regionen am Testprogramm teilnehmen möchten, müssen sie sich über die Samsung Members App registrieren. Der Prozess umfasst folgende Schritte:

Öffnen Sie die Samsung Members App und suchen Sie das One UI 9.0 Banner für das Galaxy A55;

Registrieren Sie das Gerät für das Testprogramm;

Gehen Sie zu den Smartphone-Einstellungen, prüfen Sie über den Bereich „Software-Update“ auf die neue Version und laden Sie diese herunter.

Dieses Update dient als erste offizielle Einführung für Galaxy A55-Nutzer in Samsungs Benutzeroberfläche der nächsten Generation auf Basis von Android 17.