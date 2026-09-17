Anzahl der aktiven ColorOS-Nutzer übersteigt 770 Millionen

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Anzahl der aktiven ColorOS-Nutzer übersteigt 770 Millionen

Die Zahl der aktiven Nutzer des Betriebssystems ColorOS weltweit hat die Marke von 770 Millionen erreicht, wobei die Software mittlerweile mehr als 90 Länder und Regionen auf dem Planeten abdeckt. Dies gab Tan Kai, Präsident der Software-Entwicklungsabteilung von Oppo, während einer Präsentation bekannt, berichtet ixbt.com. berichtet .

ColorOS, das offizielle Betriebssystem von Oppo, basiert auf Android und wurde erstmals 2013 vorgestellt. Damals bot es den Nutzern ein lebendiges Design und die Möglichkeit der Steuerung mittels Gesten. Ein bedeutender Wendepunkt in der Geschichte des Systems war das Jahr 2020 mit der Veröffentlichung von ColorOS 11, als Oppo sich auf eine tiefgreifende Anpassung der Benutzeroberfläche bei gleichzeitiger Synchronisierung mit Android-Versionen konzentrierte.

Welche neuen Funktionen bietet ColorOS 17

Laut ixbt.com werden Geräte der Marken Oppo, OnePlus und Realme in Kürze das Update auf ColorOS 17 erhalten. Das neue Betriebssystem ermöglicht eine nahtlose Konnektivität zwischen verschiedenen Geräten, unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe sowie direkten Zugriff auf Dienste für alle Arten von Hardware, von Smartphones bis hin zu universellen Smart-Gadgets.

Zudem kündigte Li Jie, Präsident von OnePlus China, an, dass das erste Gerät mit ColorOS 17 das OnePlus 16 sein wird. Dies zeigt, dass die Zusammenarbeit innerhalb dieses Ökosystems weiter an Fahrt gewinnt.

Phasen der Ökosystem-Entwicklung

Das Jahr 2021 war ebenfalls bedeutend für die Evolution des Systems, da der Quellcode von ColorOS und der OxygenOS-Software von OnePlus zusammengeführt wurde. Dieser Schritt war ein wichtiger Meilenstein, um stabilere und einheitlichere funktionale Möglichkeiten für Nutzer beider Marken zu schaffen.

Heute unterstreicht die Zahl von über 770 Millionen aktiven Nutzern die Bedeutung von ColorOS auf dem Markt für Mobilgeräte. Die Veröffentlichung der neuen Version und die Erweiterung der Geräteabdeckung werden dazu beitragen, die Nutzererfahrung weiter zu verbessern.

ColorOSOppoOnePlusRealmeAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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