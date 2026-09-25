Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro wird zum Hit

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Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro wird zum Hit

Das neue smarte Thermometer und Hygrometer Mijia Smart Thermometer 3 Pro von Xiaomi hat bereits vor Verkaufsstart großen Erfolg erzielt. Laut ixbt.com konnte das Gerät auf der Crowdfunding-Plattform Xiaomi Youpin 670.000 Yuan sammeln, wobei 5.912 Teilnehmer das Projekt unterstützten. Dieser Wert zeigt, dass die Erfolgsquote der Kampagne 11.813 Prozent erreichte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Derzeit befindet sich das neue Gadget für Smart-Home-Enthusiasten in der Phase der Markteinführung. Während der Preis für Crowdfunding-Teilnehmer bei 114 Yuan lag, wurde der empfohlene Verkaufspreis auf 149 Yuan festgelegt. Die Auslieferung der ersten Bestellungen ist für den 29. September dieses Jahres geplant.

Sensor der neuen Generation und erweiterte Funktionen

Der Hauptunterschied dieses Modells zu den Vorgängergeräten ist die hinzugefügte Funktion zur Messung der Kohlendioxidkonzentration (CO2). Das Gerät ist mit einem modernen, stromsparenden CO2-Sensor von Sensirion ausgestattet. Dadurch überwacht das Gadget gleichzeitig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Kohlendioxidgehalt der Luft.

Zur Bewertung der Luftqualität ist eine spezielle Farbanzeige vorgesehen. Grün, Gelb und Rot ermöglichen es, schnell zu erkennen, wann der Raum gelüftet werden muss. Zur Anzeige der Informationen ist das Mijia Smart Thermometer 3 Pro mit einem komfortablen 3,6-Zoll-LCD-Display ausgestattet, das gleichzeitig Datum, Wochentag, Uhrzeit und die wichtigsten Klimadaten anzeigt.

Integration in Smart-Home-Systeme

Für den Benutzerkomfort kann der Bildschirm mit einer einzigen Berührung gesteuert werden, und das Gadget selbst kann als einfache Tischuhr verwendet werden. Es ist möglich, das Thermometer auf einen Tisch zu stellen oder bequem an der Wand zu montieren. Angetrieben von einer einzigen CR2450-Batterie kann das Gerät bis zu einem Jahr lang ununterbrochen betrieben werden.

Dank der Xiaomi Surge Smart Connectivity-Technologie lässt sich das Thermometer in das allgemeine Smart-Home-System einbinden. Wenn sich die Raumparameter ändern, können Klimaanlage oder Luftbefeuchter automatisch aktiviert werden. Bei steigendem CO2-Gehalt erfolgt eine Warnmeldung über den Sprachassistenten Xiao Ai. Zudem werden alle gesammelten Daten mit der Mi Home App synchronisiert, was die Erstellung von Diagrammen zu Mikroklima-Veränderungen ermöglicht.

XiaomiSmart ThermometerGadgetsSmart HomeSensirion
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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