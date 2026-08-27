August-Sicherheitspatch für Samsung-Flaggschiffe veröffentlicht

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat mit der Verteilung des neuesten Software-Updates für seine Flaggschiff-Smartphones begonnen. Laut ixbt.com deckt der neue August-Sicherheitspatch, der zuvor für die Galaxy S26-Modelle bereitgestellt wurde, nun auch frühere Geräte der Galaxy S24- und Galaxy S25-Serie ab. Dies berichtet Ixbt.com.

Dieses umfassende Update zielt darauf ab, insgesamt 56 Sicherheitslücken zu schließen, die in früheren Versionen des Android-Betriebssystems und der One UI-Oberfläche identifiziert wurden. Solche regelmäßigen Patches sind entscheidend für den Schutz persönlicher Nutzerdaten und die Gewährleistung der Gerätestabilität.

Update-Größe und regionale Verteilung

Traditionell erhielten Nutzer in Südkorea die neue Firmware als Erste. Das Update für die Modelle Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra ist 559 MB groß und trägt die Firmware-Version S93xNKSSCCZH2.

Ein spezielles Paket wurde auch für die Smartphones Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra veröffentlicht, das mit 416 MB etwas kleiner ausfällt. Besitzer des Galaxy S25 FE können das 312 MB große Update mit der Versionsnummer S731NKSS9BZH2 herunterladen.

Zukünftige Software-Roadmap

Obwohl die Software-Verteilung derzeit nur in Südkorea begonnen hat, wird erwartet, dass Samsung das Update in den kommenden Tagen auch für Nutzer in anderen Ländern und Regionen bereitstellt. Da Updates in der Regel schrittweise erfolgen, werden sie bald auch Nutzer in anderen Regionen erreichen.

Es ist erwähnenswert, dass dieser August-Sicherheitspatch nicht das letzte große Software-Update für diese Smartphones sein wird. Laut Samsungs Plänen werden die Galaxy S24- und Galaxy S25-Serien sowie das Galaxy S25 FE in Zukunft auch das One UI 9.0-Update auf Basis von Android 17 erhalten.