Erster Mikroblazar in unserer Galaxie entdeckt: Sein Jet ist auf die Erde gerichtet

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Erster Mikroblazar in unserer Galaxie entdeckt: Sein Jet ist auf die Erde gerichtet

Nach fast dreißig Jahren Forschung hat ein internationales Wissenschaftlerteam erstmals einen Mikroblazar in der Milchstraße identifiziert – eine Miniaturversion der extrem hellen Kerne ferner Galaxien. Das System IRAS 18293−0941, das bereits 1983 registriert wurde, wurde nun als dieses seltene Objekt bestätigt. Diese Entdeckung gilt als bedeutender Schritt, um das Rätsel um den Ursprung der kosmischen Strahlung für die moderne Astrophysik zu lösen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die Entdeckung von einem internationalen Team unter der Leitung von Forschern der Universität Jaén in Spanien mithilfe des European VLBI Network (EVN), dem weltweit empfindlichsten Netzwerk von Radioteleskopen, bestätigt. Dieses kosmische System besteht aus einem Schwarzen Loch mit der Masse von etwa einem Dutzend Sonnen und einem massereichen Begleitstern, der Materie an das kompakte Objekt abgibt. Um das Schwarze Loch bildet sich eine Akkretionsscheibe, die zwei Jets mit starken Magnetfeldern in entgegengesetzte Richtungen antreibt.

Im Zuge der Untersuchungen wurde festgestellt, dass einer dieser Jets fast direkt auf die Erde gerichtet ist, wobei sich die Materie mit etwa 0,75-facher Lichtgeschwindigkeit bewegt. Die Entfernung zum System beträgt 12.000 Lichtjahre. Wissenschaftler betonen, dass die Entdeckung eines solch nahen und deutlich sichtbaren natürlichen Labors von großer wissenschaftlicher Bedeutung für die Erforschung der kosmischen Strahlung ist.

Wissenschaftliche Bedeutung des einzigartigen Fundes

Experten erklären, dass der Grund, warum Wissenschaftler nur einen Jet sehen, mit dem relativistischen Doppler-Effekt erklärt werden kann. Die Strahlung eines Jets, der sich mit Unterlichtgeschwindigkeit auf einen Beobachter zubewegt, wird um ein Vielfaches verstärkt, während der in die entgegengesetzte Richtung verlaufende Jet nahezu unsichtbar wird. Genau aufgrund dieses Effekts arbeitet der Mikroblazar nach demselben Prinzip wie ein supermassereiches Schwarzes Loch, jedoch basierend auf einem Schwarzen Loch stellarer Masse.

Zusätzliche optische Beobachtungen zeigten, dass die Komponenten des Systems einander in etwa 11,38 Tagen umkreisen. Mithilfe des südafrikanischen MeerKAT-Radioteleskops wurde entdeckt, dass der zweite Jet eine riesige, 100 Lichtjahre lange Blase im interstellaren Gas erzeugt hat. Ihr Rand kollidiert mit einer dichten Gas-Staub-Wolke und schafft so eine natürliche Region, die in der Lage ist, geladene Teilchen auf Energien zu beschleunigen, die Millionen Mal höher sind als die terrestrischer Beschleuniger.

Nun haben Wissenschaftler die Möglichkeit, drei wichtige Prozesse in einem einzigen System zu beobachten: den Start eines Jets durch ein Schwarzes Loch, den im Medium entstandenen riesigen Hohlraum und den Kollisionspunkt, an dem Teilchen Energie ansammeln. Die Forscher planen, diesen Jet und die Kollisionszone in naher Zukunft genauer zu beobachten, um zu untersuchen, wie die Energie auf das interstellare Gas übertragen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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