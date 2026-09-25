Xiaomi 18 Pro und Pro Max sorgen für riesige Warteschlangen in China

Die neue Flaggschiff-Serie von Xiaomi — das Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max — hat auf dem Markt für beispielloses Interesse gesorgt. Bereits am zweiten Verkaufstag waren die Xiaomi Home-Einzelhandelsgeschäfte in ganz China mit Kunden überfüllt. Dieser Schritt zeigt, dass die Nachfrage unter den Marken-Fans weiterhin hoch ist und die neuen Geräte technologisch ernsthafte Aufmerksamkeit verdienen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com veröffentlichten der Präsident der Xiaomi Group, Lu Weibing, und der offizielle Xiaomi Mobile-Account interessante Fotos, die während des Mittherbstfestes in den Verkaufsstellen aufgenommen wurden. Lange Warteschlangen vor den Geschäften in Henan, Shandong, Jiangsu und anderen Provinzen sowie der Andrang an den Ausstellungsständen zeigten deutlich die enorme Begeisterung für die neuen Flaggschiffe auf dem chinesischen Markt.

Technische Möglichkeiten und Preise der Flaggschiff-Smartphones

Diese Smartphone-Serie zeichnet sich durch ihr einzigartiges Design und fortschrittliche Funktionen aus. Die Geräte sind mit einem zusätzlichen Bildschirm auf der Rückseite und einem fortschrittlichen 200 MP Kamerasystem ausgestattet, das die mobile Fotografie auf ein neues Niveau hebt. Zur Erinnerung: Die Xiaomi 18 Pro-Serie wurde am Abend des 23. September offiziell vorgestellt und sofort in den Verkauf gebracht.

Die Reihe umfasst das Xiaomi 18 Pro, das Xiaomi 18 Pro Max sowie spezielle transparente Versionen. Was die Preise betrifft, so beginnt die Basiskonfiguration des Xiaomi 18 Pro mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher bei 5999 Yuan, während die Variante mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher 8999 Yuan kostet. Das fortschrittlichere Xiaomi 18 Pro Max wird je nach Speicherkapazität zu Preisen zwischen 6999 Yuan und 9999 Yuan verkauft. Für Liebhaber der transparenten Versionen beginnt das Xiaomi 18 Pro bei 9999 Yuan und die Pro Max transparente Version bei 10999 Yuan.

Pläne für den internationalen Markt

Eine weitere erfreuliche Nachricht für Kunden ist, dass Xiaomi offiziell den weltweiten Marktstart dieser Serie angekündigt hat. Laut einer Erklärung des Unternehmens werden die Xiaomi 18 Pro-Smartphones bis Ende 2026 auch auf dem Weltmarkt erhältlich sein. Dennoch wurde bekannt gegeben, dass die für internationale Käufer vorbereiteten globalen Versionen mit etwas kleineren Akkus ausgestattet sein könnten.