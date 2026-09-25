Berichte über einen pakistanischen Pilger, der in der Rawda während der Niederwerfung verstarb

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Berichte über einen pakistanischen Pilger, der in der Rawda während der Niederwerfung verstarb

In den sozialen Medien verbreiteten sich Berichte, dass ein pakistanischer Staatsbürger während des Gebets im Rawda-Bereich der Prophetenmoschee (Masjid an-Nabawi) in Medina verstorben ist.

Einigen Berichten zufolge soll der Pilger in der Position der Niederwerfung (Sajda) verstorben sein. Bisher wurden jedoch keine offiziellen Informationen über den genauen Zeitpunkt des Vorfalls, die Identität des Verstorbenen oder die Todesursache veröffentlicht.

Die Rawda befindet sich auf dem Gelände der Prophetenmoschee in Medina und gilt als einer der heiligsten und tugendhaftesten Orte für Muslime. Saudi-Arabien Offizielle Quellen der Behörde für die Angelegenheiten der beiden heiligen Stätten betonen, dass das Gebet in der Rawda von großer Bedeutung ist.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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