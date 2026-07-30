Projekt zur Erforschung des der Erde am nächsten gelegenen Schwarzen Lochs vorgestellt

·30·Technologie
Projekt zur Erforschung des der Erde am nächsten gelegenen Schwarzen Lochs vorgestellt

Cosimo Bambi, Wissenschaftler an der Fudan-Universität in Shanghai, hat Berechnungen für die erste interstellare Raumfahrtmission der Menschheitsgeschichte veröffentlicht. Laut ixbt.com könnte sich das nächste isolierte Schwarze Loch nur 7 Parsec (etwa 23 Lichtjahre) vom Sonnensystem entfernt befinden. Sollte ein solcher Himmelskörper tatsächlich entdeckt werden, bietet sich die Gelegenheit, ihn innerhalb eines einzigen Menschenlebens zu erforschen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptziel der wissenschaftlichen Expedition ist es, direkte Messungen des Schwarzen Lochs in der Nähe seines Ereignishorizonts durchzuführen und Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie unter den Bedingungen starker Gravitationsfelder zu testen. Nach den Berechnungen des Autors wird dieser Flug um ein Vielfaches genauere Ergebnisse liefern als moderne Röntgensternwarten und Gravitationswellendetektoren.

Technische Lösungen für den interstellaren Flug

Derzeit verfügbare herkömmliche Raketen sind ungeeignet, um eine solche Distanz zurückzulegen, da sie Jahrtausende brauchen würden, um die Sterne zu erreichen. Stattdessen wird vorgeschlagen, eine ultraleichte Nanosonde mit einem Gewicht von etwa 1 Gramm zu verwenden, die ein dielektrisches Segel aus Metamaterialien besitzt. Eine leistungsstarke Laseranlage soll dieses Gerät in nur 17 Minuten auf ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen.

Experten zufolge besteht das Hauptproblem in der fehlenden Methode, das Gerät in der Nähe des Ziels abzubremsen. Daher ist als Alternative statt eines Orbits ein Hochgeschwindigkeits-Vorbeiflug am Schwarzen Loch geplant, bei dem maximale wissenschaftliche Daten gesammelt und zur Erde übertragen werden. Der gesamte Prozess inklusive Datenübertragung wird 80–100 Jahre dauern.

Zukunftsperspektiven und internationale Zusammenarbeit

  • Untersuchungen zeigen, dass es in der Milchstraße zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde Schwarze Löcher mit stellarer Masse gibt.
  • Etwa 92 Prozent dieser Objekte sind isoliert und können nur durch ihre Strahlung beim Verschlucken von Gas in lokalen interstellaren Wolken gefunden werden.
  • Wissenschaftler erwägen den nacheinander erfolgenden Start mehrerer Sonden: Die erste Gruppe soll die Parameter des Objekts bestimmen, während die nächste viel näher am Horizont vorbeifliegt.
Derzeit existieren weder kompakte Sonden, die jahrzehntelang im Weltraum arbeiten können, noch Lasersysteme mit der erforderlichen Leistung. Der Autor ist jedoch überzeugt, dass solche Technologien in den nächsten 20–30 Jahren entwickelt werden könnten. Bereits jetzt werden internationale Arbeitsgruppen zur Entwicklung des wissenschaftlichen Programms und der Kommunikationssysteme gebildet, wobei das erste große Treffen für den Sommer 2027 geplant ist.

Schwarzes LochWeltraumAstronomieWissenschaftTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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