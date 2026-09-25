Vincenzo Montella erklärt, warum er bei der türkischen Nationalmannschaft geblieben ist

Der Cheftrainer der türkischen Nationalmannschaft, Vincenzo Montella, gab zu, dass er nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika hätte entlassen werden können. Wie La Gazzetta dello Sport berichtet, drückte der italienische Fachmann seine Dankbarkeit darüber aus, dass die Führung des türkischen Fußballverbandes keine voreiligen Entscheidungen traf, sondern seine dreijährige Amtszeit in einem breiteren Kontext betrachtete. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das frühe Ausscheiden bei der WM, die mit hohen Erwartungen begonnen hatte, hatte in der heimischen Presse und bei den Fans für hitzige Diskussionen gesorgt. Dennoch zog es die Verbandsführung vor, die Gesamtleistungen des gesamten Zeitraums zu bewerten, anstatt sich nur auf die Ergebnisse von zwei erfolglosen Spielen zu stützen. Unter Montella erreichten die Türken das Viertelfinale der Euro 2024 und sicherten sich den historischen Aufstieg in die Liga A der Nations League.

Entscheidende Faktoren und abschließende Schlussfolgerungen

Bei der Analyse, warum die erwarteten Ergebnisse beim Turnier in Nordamerika nicht erzielt wurden, betonte Montella, dass die Leistung der Mannschaft wettbewerbsfähig war, aber die Unfähigkeit, Chancen in entscheidenden Momenten zu nutzen, teuer zu stehen kam. Das Vergeben von Möglichkeiten in den ersten Gruppenspielen erhöhte den psychologischen Druck auf das Team, was letztlich zum Scheitern im Turnier führte.

Der erfahrene Trainer suchte nicht nach Ausreden und bedankte sich beim türkischen Fußballverband für das Vertrauen in ein langfristiges Projekt. Seinen Worten zufolge fällte der Verband kein Urteil auf Basis von nur zwei Spielen, sondern blickte in die Zukunft.

Ein Schritt in die Zukunft und Infrastrukturentwicklung

Montella hob die groß angelegten Sportinvestitionen im Land hervor. Er würdigte die Türkei als eine Nation mit einer modernen Fußballkultur, die in der Lage ist, mit fortschrittlichen europäischen Ländern zu konkurrieren. Insbesondere äußerte er die Zuversicht, dass das schnelle Wachstum der Infrastruktur und die Investitionen in die Vereine in Zukunft für größere Siege sorgen werden.

Für die Mannschaft, die sich derzeit auf ihr Debüt in der Liga A der Nations League vorbereitet, wird diese Erfahrung als wichtige Lektion für kommende Qualifikationsphasen erwartet. Das Vertrauen der Führung in den Trainer ermöglicht es, die Stabilität in der Nationalmannschaft zu wahren und die langfristige Strategie fortzusetzen.