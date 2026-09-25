Cristiano Ronaldos Heldentat bei Al-Nassr enthüllt

Al-Nassr-Stürmer Cristiano Ronaldo sorgt nicht nur mit seinen Toren auf dem Platz für Schlagzeilen, sondern auch mit seiner Führungsrolle und seinem Charakter in der Umkleidekabine. Sein ehemaliger Teamkollege Alvaro Gonzalez enthüllte interessante Details über den Einsatz des portugiesischen Superstars bei der Lösung finanzieller Probleme des Teams. Berichten von LeFutbolin zufolge hatte der erfahrene Verteidiger in seinen ersten Monaten beim Klub aus Riad mit ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es stellte sich heraus, dass der spanische Fußballer in den ersten sechs Monaten nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien überhaupt kein Gehalt erhielt. Dass eine solche Situation bei einem Klub auftrat, der vom Public Investment Fund (PIF) unterstützt wird – einer der wohlhabendsten Organisationen im lokalen Sport –, sorgte für Unmut im Team. Dennoch nahm Alvaro die Situation relativ gelassen hin, da er über Ersparnisse aus seiner Karriere verfügte, obwohl er nicht verhehlte, dass er mit der Absicht gekommen war, Geld zu verdienen.

Cristiano Ronaldos direktes Eingreifen

Damit sich die Situation grundlegend änderte, war das Eingreifen von Cristiano Ronaldo erforderlich. Laut dem Verteidiger, der für Espanyol und Villarreal spielte, forderte die portugiesische Legende die Behörden auf, die Schulden bei den Spielern sofort zu begleichen, nachdem er erfahren hatte, dass diese nicht bezahlt worden waren. Er weigerte sich, sein eigenes erstes massives Gehalt von der Regierung anzunehmen, und bestand darauf, dass zuerst die anderen Spieler bezahlt werden müssten.

Alvaro Gonzalez erinnerte sich in einem Interview: Er erfuhr von der Situation. Er sollte von der Regierung bezahlt werden, und er forderte, dass von seinem ersten Gehalt zuerst das Geld der Spieler ausgezahlt wird. Einige von uns waren nicht bezahlt worden – nicht alle, aber er sagte, bis diese Leute bezahlt werden. Er musste das nicht tun, aber Cristiano tat es.

Kurzfristige Partnerschaft und Zukunftspläne

Obwohl Cristiano Ronaldo und Alvaro Gonzalez in der Saison 2022/23 nur in 11 offiziellen Spielen gemeinsam auf dem Platz standen und 6 Siege errangen, reichte diese kurze Zeit aus, um sich gut zu verstehen. Inzwischen hat Alvaro im Alter von 36 Jahren sein Karriereende bekannt gegeben. Sein ehemaliger Teamkollege hingegen strebt trotz seines Alters von 41 Jahren weiterhin mutig auf die historische Marke von 1000 Toren bei Al-Nassr zu.

Derzeit steht Cristiano Ronaldo beim Klub aus Riad bis Juni 2027 unter Vertrag. Er führt das Team nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch auf internationaler Bühne an. Solche fairen und unterstützenden Aktionen abseits des Platzes haben seinen weltweiten Ruf weiter gestärkt und beweisen einmal mehr, dass er ein echtes Vorbild für die jüngere Generation ist.