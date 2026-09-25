Erster Schnee bereits im September in Russland: Überraschung in einigen Regionen

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Erster Schnee bereits im September in Russland: Überraschung in einigen Regionen

In einigen Regionen Russlands wurden bereits am 24. September Schnee und Schneeregen verzeichnet. Obwohl der erste Monat des Herbstes noch nicht zu Ende ist, ist der Hauch des Winters in den nördlichen und kälteren Gebieten des Landes bereits spürbar.

Nach Angaben des russischen Hydrometeorologischen Zentrums wurden am 23. und 24. September in der Region Taimyr Niederschläge in Form von Regen, Schneeregen und Schnee registriert. In einigen Gebieten fielen die Nachttemperaturen unter den Gefrierpunkt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Winter bereits in ganz Russland Einzug gehalten hat.

Meteorologen erklärten, dass der erste Schnee vor allem in den nördlichen und nordöstlichen Regionen des Landes zu beobachten sei, während in anderen Gebieten das herbstliche Wetter anhalte.

Während die Prognosen vom 24. September für einige Teile Russlands Kälte und Niederschläge vorhersagten, wurden im Süden des Landes Tagestemperaturen von +20 bis +25 Grad, stellenweise sogar bis zu +26 bis +28 Grad erwartet. Obwohl der Schnee im September in einigen Regionen Russlands in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgte, bleibt das herbstliche Wetter im Großteil des Landes bestehen.

RusslandTaimyrHydrometeorologisches Zentrum24. SeptemberWetter
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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