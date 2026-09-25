Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff erscheint mit externem 1-Zoll-Kameramodul

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Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff erscheint mit externem 1-Zoll-Kameramodul

Huawei bereitet sich darauf vor, die neue Mate 90 Flaggschiff-Serie auf dem chinesischen Markt einzuführen. Laut ixbt.com möchte das fortschrittlichste Modell dieser Reihe, die Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, mit seinem ungewöhnlichen externen Fotozubehör die Aufmerksamkeit des Mobilfunkmarktes auf sich ziehen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist ein spezielles externes Modul namens Huawei Ruiying Z10, das über einen großen 1-Zoll-Sensor und eine physische Brennweite von 9,1–91 mm verfügt. Im Äquivalent entspricht dies einem Bereich von 24–240 mm und bietet den Nutzern professionelle Möglichkeiten.

Fortschrittliche optische Fähigkeiten des externen Moduls

Es wird berichtet, dass das vorgestellte externe Modul mit einem 10-fachen optischen Zoom und einem motorisierten PZ-Mechanismus ausgestattet sein wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Teleobjektiven setzt das Ruiying Z10 auf einen eigenen großen Sensor und ein vollwertiges optisches System.

Das Gerät ist zudem mit einem Red Maple optischen System und f/2,0–4,5 Objektiven mit variabler Blende ausgestattet. Diese Lösung hebt die Fähigkeiten eines normalen Smartphones auf ein völlig neues Niveau und macht es zu einem eigenständigen professionellen Fotogerät.

Wichtige technische Spezifikationen des Smartphones

Laut ixbt.com wird das Modell Mate 90 Pro Max Collector’s Edition nicht nur mit einem externen Zubehör, sondern auch mit leistungsstarker Hardware ausgestattet sein. Das Smartphone erhält eine 200 MP Periskop-Kamera mit einer Sensorgröße von 1/1,28 Zoll sowie eine 50 MP Hauptkamera mit derselben Sensorgröße, variabler Blende und Infrarotbeschichtung.

Die Hardware des Geräts umfasst die folgenden technischen Parameter:

  • Kirin 9050 Pro Prozessor und 16 GB RAM
  • 6800 mAh Akku mit 100 W Ladeleistung
  • 1,5K OLED-Display mit LTPO-Technologie und 1–144 Hz Bildwiederholrate
Die offizielle Präsentation der neuen Mate 90-Serie ist für den 29. September dieses Jahres geplant, und es wird erwartet, dass dieses Ereignis eines der bedeutendsten in der Technologiewelt wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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