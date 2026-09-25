Entscheidung zu 114 der 115 Anklagepunkte gegen Manchester City gefallen

Manchester City steht im langwierigen Verfahren um Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League vor einer wichtigen Entscheidung. Berichten zufolge ist eine unabhängige Kommission zu dem Schluss gekommen, dass in 114 der 115 gegen den Verein erhobenen Anklagepunkte ein Regelverstoß vorliegt.

Die entscheidende Frage ist nun, welche Sanktionen gegen den Klub verhängt werden. Das Strafmaß steht noch nicht fest, Manchester City beabsichtigt jedoch, gegen die Entscheidung der Kommission Berufung einzulegen.

Die Premier League hatte den Verein im Februar 2023 beschuldigt, zwischen 2009 und 2018 gegen Finanzvorschriften verstoßen zu haben. Die Anhörungen der unabhängigen Kommission zu diesem Fall fanden zwischen September und Dezember 2024 statt.

"Manchester City" weist die Vorwürfe seit Beginn zurück. Daher ist die Entscheidung der Kommission noch nicht endgültig – das Berufungsverfahren wird über den weiteren Ausgang des Falls entscheiden.