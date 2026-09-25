9-Tore-Drama: Usbekistans Frauen verlieren Viertelfinale gegen Südkorea

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9-Tore-Drama: Usbekistans Frauen verlieren Viertelfinale gegen Südkorea

Das Viertelfinale im Frauenfußball bei den Asienspielen in Japan entwickelte sich zu einem echten Thriller voller Intensität und Tore. Die usbekische Frauen-Nationalmannschaft traf auf einen der Giganten des Kontinents, Südkorea, und in einem Drama, das den Zuschauern insgesamt 9 Tore bot, unterlag man mit 3:6 und schied aus dem Turnier aus. Von den ersten Minuten an war das Spiel hart umkämpft: Yun Su Jeong erzielte einen Hattrick für Südkorea (6., 44., 74. Minute), während Choe Yu Ri einen Doppelpack beisteuerte.

Unsere Vertreterinnen zeigten Mut und ließen sich nicht unterkriegen – Diyora Habibullayeva glich in der 10. Minute aus, und in der zweiten Halbzeit sorgten ein Eigentor einer koreanischen Verteidigerin sowie ein schöner Treffer von Nilufar Qudratova in der 66. Minute für neue Spannung. Doch die Erfahrung der Koreanerinnen und ein spätes Tor von Kim Min Ji in der 90.+4 Minute besiegelten das Spiel. In den parallelen Viertelfinalspielen besiegte Japan die Philippinen mit 4:0, Nordkorea schlug Chinese Taipei mit 5:1, während China einen knappen 1:0-Sieg gegen Vietnam errang. Damit stehen die vier ostasiatischen Schwergewichte — Nordkorea gegen China und Japan gegen Südkorea — im Halbfinale und kämpfen um die Medaillen.

«9 Tore, ein Hattrick von Yun Su Jeong und das ostasiatische Quartett»: 5 Kernpunkte des Viertelfinals

Die wichtigsten Fakten aus dem Viertelfinale des Asienspiele-Frauenturniers:

  • 9-Tore-Drama und Niederlage: Die usbekische Frauenmannschaft verlor gegen Südkorea mit 3:6 und schied im Viertelfinale aus;

  • Tore von Habibullayeva und Qudratova: Habibullayeva und Qudratova ragten bei unserem Team heraus, zudem gab es ein Eigentor des Gegners;

  • Makellose Leistung der koreanischen Stürmerin: Yun Su Jeong erzielte drei Tore (Hattrick) und wurde zur Heldin des Sieges;

  • Ostasiatische Hegemonie: Japan, Nordkorea, China und Südkorea sicherten sich alle 4 Halbfinalplätze;

  • Feurige Halbfinal-Paarungen: Nordkorea gegen China und Japan gegen Südkorea kämpfen um die Finaltickets.

Asienspiele (Frauen): Viertelfinalergebnisse und Halbfinal-Tableau

Statistische Details der Viertelfinalspiele:

Phase und Begegnungen

Endergebnis

Torschützen und wichtige Ereignisse

Status

Südkorea — Usbekistan

6:3

Yun Su Jeong (6, 44, 74), Choe Yu Ri (17, 45+1), Kim Min Ji (90+4) — D. Habibullayeva (10), Jang Sel Gi (64, Eigentor), N. Qudratova (66)

Korea im Halbfinale, Usbekistan ausgeschieden

Japan — Philippinen

4:0

Absolute Dominanz der Gastgeberinnen

Japan souverän im Halbfinale

China — Vietnam

1:0

Harter Positionskampf und ein spätes Tor

China zieht ins Halbfinale ein

Nordkorea — Chinese Taipei

5:1

Hoher Sieg der Nordkoreanerinnen

Nordkorea im Halbfinale

Halbfinale 1

Nordkorea — China

Duell zweier ostasiatischer Giganten

Kampf um den Finaleinzug

Halbfinale 2

Japan — Südkorea

Prinzipielles Derby zwischen Gastgeber und Korea

Historisches Spiel um die Goldmedaille

Fußballexpertise: Warum hat Usbekistan trotz starker Leistung verloren?

Fazit von Experten und Analysten des Frauenfußballs:

  • «Mut im Angriff, Fehler in der Abwehr»: Drei Tore gegen ein Top-Team des Kontinents zu erzielen, beweist das hohe Potenzial unserer Angriffsreihe; jedoch entschieden die Unfähigkeit der Defensive, dem Druck standzuhalten, und Fehler am Ende der ersten Halbzeit (44. und 45.+1 Minute) das Spiel;

  • Physische Verfassung und Tempo: Die schnellen Angriffe Südkoreas erschöpften unsere Spielerinnen in den letzten Minuten; dennoch zeigte unser Team Charakter, indem es den Spielstand von 1:3 auf 3:4 verkürzte;

  • Supermächte im Halbfinale: Die Halbfinalisten (Japan, Korea, Nordkorea, China) sind Weltklasse-Giganten des Frauenfußballs; gegen sie bestehen zu können, zeigt, dass der usbekische Frauenfußball auf dem richtigen Weg ist.

Wie bewerten Sie den Mut der usbekischen Frauenmannschaft, gegen das starke Südkorea 3 Tore zu erzielen? Welche Teams erreichen Ihrer Meinung nach das Finale in den Halbfinals Nordkorea gegen China und Japan gegen Südkorea? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des torreichen Dramas bei den Asienspielen mit allen Sportfans!

Asienspiele 2023FrauenfußballUsbekische Frauen-NationalmannschaftYun Su JeongDiyora Habibullayeva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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