Meadow Smartphone: Digital Detox und Basisfunktionen

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Meadow Smartphone: Digital Detox und Basisfunktionen

Das kompakte und minimalistische Meadow Smartphone wurde für Nutzer vorgestellt, die von sozialen Medien und ständiger Online-Kommunikation in der modernen Gesellschaft erschöpft sind. Laut ixbt.com ermöglicht dieses Gerät dem Nutzer eine Pause von seinem gewohnten Gadget, während grundlegende Kommunikationsmöglichkeiten und essenzielle Apps erhalten bleiben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

In den letzten Jahren ist die Smartphone-Sucht weltweit gestiegen, was zur Entstehung einer neuen Gerätekategorie geführt hat, um diesem Trend entgegenzuwirken. Während es auf dem Markt Alternativen wie das Light Phone, das den Umstieg auf einfache Telefone anbietet, oder das Wisephone mit eingeschränkter Benutzeroberfläche gibt, hat Meadow einen anderen Ansatz gewählt.

Minimalistischer Ansatz und Kernfunktionen

Der Gründer von Meadow, Shreyas Narlanka, erklärt, dass das Ziel des Unternehmens nicht darin besteht, den Nutzer zu zwingen, sich nur auf die Arbeit zu konzentrieren, sondern komfortable Bedingungen zu schaffen, um Zeit in der Natur zu verbringen, das soziale Leben zu verbessern und vom Netzwerk abzuschalten. Das Gerät ersetzt das vorhandene Smartphone nicht vollständig, sondern ergänzt es.

Dieses kompakte Gerät läuft mit dem Betriebssystem Android und ermöglicht den Zugriff auf die wichtigsten Apps wie Maps, Strava, Uber, Apple Music und Spotify. Es enthält zudem eine Kamera, Sprachnotizen, Textnachrichten, Anrufe, Standortfreigabe und eine spezielle App zum Scannen von Tickets.

Komfort und Nutzungsbedingungen

Zu den technischen Fähigkeiten des Geräts gehört die Bluetooth-Unterstützung. Nutzer können 3,5-mm-Kopfhörer über USB-C anschließen, was die musikalischen Möglichkeiten weiter erweitert.

Dennoch kann die primäre Telefonnummer nicht für Anrufe und Nachrichten über Meadow verwendet werden. Nutzer müssen eine neue Nummer im Rahmen eines separaten Abonnementplans eröffnen, was es ermöglicht, die grundlegende Erreichbarkeit unterwegs aufrechtzuerhalten.

Narlanka empfiehlt Nutzern, den „Fahren“-Modus auf ihrem iPhone anzupassen. Laut ihm kann man eine automatische Nachricht einrichten, die Bekannte darüber informiert, dass man mit Meadow unterwegs ist. Dadurch bleibt man von unnötigen Gruppenchats verschont, während die Erreichbarkeit in Notfällen erhalten bleibt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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