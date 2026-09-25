Kamera- und Display-Funktionen des iQOO 16 Flaggschiffs enthüllt

iQOO, einer der Marktführer im Bereich Mobiltechnologie, hat offiziell wichtige Informationen zu seiner neuen Flaggschiff-Generation veröffentlicht. Laut ixbt.com gab das Unternehmen vor der bevorstehenden Präsentation die technischen Daten des iQOO 16 Smartphones sowie des iQOO Pad Ultra Tablets bekannt. Diese neuen Gadgets bereiten sich darauf vor, mit ihren fortschrittlichen Displays, leistungsstarken Kühlsystemen und hochwertigen Kamerafunktionen auf dem Mobilfunkmarkt ernsthaft zu konkurrieren. Dies berichtet Nachrichten von

Kamera und optische Fähigkeiten

Einer der Schwerpunkte des neuen iQOO 16 Flaggschiffs ist das optische System. Der Hersteller gibt an, dass das Hauptmodul des Smartphones mit einem großen 1/1,3-Zoll 50 MP Sensor ausgestattet sein wird. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell iQOO 15 verwendete einen 1/1,56-Zoll-Sensor. Dies ermöglicht dem neuen Gerät eine bessere Lichtaufnahme und eine höhere Klarheit bei Nachtaufnahmen.

Die Fähigkeiten der Hauptkamera beschränken sich nicht nur auf einen großen Sensor. Das Gerät enthält zwei weitere 50 MP Sensoren. Zudem haben die Experten von iQOO ein fortschrittliches optisches Stabilisierungssystem auf CIPA 5.5-Niveau implementiert. Interessanterweise bietet das Smartphone den Nutzern die Möglichkeit, lebendige Fotos in 4K-Auflösung zu erstellen.

Display- und Haltbarkeitsmerkmale

Auch das Design und die Benutzerfreundlichkeit des Smartphones sind auf hohem Niveau. Früheren Berichten zufolge wird das iQOO 16 Flaggschiff mit einem hochwertigen 2K-Bildschirm von Samsung ausgestattet sein. Dieses Display unterstützt eine Bildwiederholrate von 165 Hz, was besonders für Gaming-Enthusiasten eine extrem flüssige Darstellung garantiert.

Um den Anforderungen moderner Nutzer gerecht zu werden, wurde das Gehäuse nach dem IP69-Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Zudem ist der Einbau eines riesigen 8400 mAh Akkus geplant, um eine lange Laufzeit mit einer einzigen Ladung zu gewährleisten.

Besonderheiten des iQOO Pad Ultra Tablets

Im Rahmen der Präsentation wurden auch Informationen zum Flaggschiff-Tablet bekannt gegeben. Das iQOO Pad Ultra wird mit einem kompakten 8,8-Zoll OLED-Bildschirm mit dünnen Rändern ausgestattet sein. Die Bildwiederholrate des Displays beträgt ebenfalls 165 Hz, bei einer Rahmenbreite von nur 2,65 mm.

Eines der interessantesten und innovativsten Elemente des Tablets ist das leistungsstarke Kühlsystem. Im Inneren des Geräts ist ein vollwertiger aktiver Lüfter mit einem Durchmesser von 30 mm verbaut. Dieser Lüfter arbeitet in Verbindung mit einer 12.118 mm² großen Dampfkammer, um Überhitzung bei lang anhaltender hoher Belastung zu verhindern.

Offiziellen Quellen zufolge findet die offizielle Präsentation der Flaggschiffe iQOO Pad Ultra und iQOO 16 am Ende dieser Woche, am 29. September, statt. An diesem Tag werden voraussichtlich die vollständigen Preise und das Datum für den globalen Marktstart bekannt gegeben.