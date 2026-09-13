iPhone 18 Pro Max wird voraussichtlich fast 250 Gramm wiegen

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iPhone 18 Pro Max wird voraussichtlich fast 250 Gramm wiegen

Apple scheint seine Strategie, bei zukünftigen Flaggschiff-Smartphones auf Leichtigkeit zu setzen, aufzugeben. Laut ixbt.com hat der bekannte Insider Ice Universe berichtet, dass das iPhone 18 Pro Max der nächsten Generation deutlich schwerer sein wird als seine Vorgänger, was bei Nutzern und auf dem Technologiemarkt für großes Interesse sorgt. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Neuen Informationen zufolge wird das iPhone 18 Pro Modell 211 Gramm wiegen. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 17 Pro wiegt 206 Gramm. Betrachtet man die Dynamik der letzten Jahre, so stieg das Gewicht beim Übergang vom iPhone 15 Pro zum 16 Pro um 12 Gramm und vom 16 Pro zum 17 Pro um weitere 7 Gramm.

Somit wird der Unterschied zwischen dem iPhone 17 Pro und den kommenden 18 Pro Modellen voraussichtlich nur 5 Gramm betragen, was im täglichen Gebrauch kaum spürbar sein dürfte. Bei der Pro Max-Version, dem größten Vertreter der Reihe, fällt die Gewichtsänderung jedoch deutlich gravierender aus.

Warum wird das iPhone 18 Pro Max schwerer?

Beim iPhone 18 Pro Max wird ein Gewichtssprung von 233 Gramm (iPhone 17 Pro Max) auf 249 Gramm erwartet. Dieser Wert stellt einen drastischen Anstieg von 16 Gramm dar und ist die bisher deutlichste Gewichtszunahme zwischen den letzten Generationen.

Zur Erinnerung: Das iPhone 16 Pro Max war 6 Gramm schwerer als sein Vorgänger, das 15 Pro Max, und das 17 Pro Max war weitere 6 Gramm schwerer. Obwohl die Abmessungen des neuen iPhone 18 Pro Max nahezu unverändert bleiben, wird sein Gewicht sogar das des iPhone 14 Pro Max übertreffen, das 240 Gramm wiegt.

In den durchgesickerten Informationen wird zudem ein neues, mysteriöses iPhone Duo-Gerät erwähnt, das 254 Gramm wiegen soll. Damit ist dieses Gerät trotz seines dünnen Gehäuses das schwerste der drei vorgestellten Modelle.

Hauptgründe für die Gewichtszunahme

Experten gehen davon aus, dass die Gewichtszunahme der iPhone-Smartphones der achtzehnten Generation direkt mit mehreren wichtigen technischen Neuerungen zusammenhängt. Insbesondere planen die Ingenieure, größere Akkus und Vapor-Chamber-Kühlsysteme zu verbauen, um eine effizientere Kühlung zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird ein völlig neues Kameramodul mit variabler Blende als einer der Hauptgründe genannt. Obwohl der Einbau dieser fortschrittlichen Technologie und Komponenten die Möglichkeiten des Smartphones erheblich erweitert, wirkt sich dies unweigerlich auf die Gesamtmasse aus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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