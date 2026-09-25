Doston Bozorov kämpft beim Octagon 92 Turnier gegen einen brasilianischen Gegner

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Doston Bozorov kämpft beim Octagon 92 Turnier gegen einen brasilianischen Gegner

Der bekannte usbekische MMA-Kämpfer Doston Bozorov wird beim Octagon 92 Turnier, das am 3. Oktober in Namangan stattfindet, in den Käfig steigen. Der ehemalige Octagon League Champion trifft auf den Brasilianer Yair Jesuyno.

Der Kampf findet im Leichtgewicht statt. Dies gab der Pressedienst der Octagon League bekannt.

Statistik der Kämpfer

Doston Bozorov hat in seiner Profikarriere 15 Kämpfe bestritten, davon 14 gewonnen und nur eine Niederlage erlitten.

Yair Jesuyno hingegen weist eine Bilanz von 12 Siegen und 3 Niederlagen aus 15 Kämpfen auf.

In Namangan Beim Octagon 92 Turnier treffen die Statistiken beider Kämpfer aufeinander. Für Bozorov ist dieser Kampf als ehemaliger Champion eine weitere wichtige Bewährungsprobe.

Doston BozorovYair JesuynoOctagon 92NamanganMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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