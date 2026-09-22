Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max

·143·Technologie
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max

Die aktuellen Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden bekannt gegeben. Die Geräte werden zu unterschiedlichen Preisen für eSIM- und SIM-Versionen angeboten.

eSIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.629 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.029 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.199 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 Dollar

SIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.669 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.699 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.099 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.799 Dollar

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Smartphone-Preise täglich ändern können.

AppleiPhoneSmartphonePreiseTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Oppo Find X10 Pro Max vorgestellt: Erstes Flaggschiff mit drei 200-MP-KamerasOppo Find X10 Pro Max vorgestellt: Erstes Flaggschiff mit drei 200-MP-KamerasGestern, 23:56US-Wasserversorgungssysteme im Visier von HackernUS-Wasserversorgungssysteme im Visier von HackernGestern, 23:29KI entgleitet der menschlichen Kontrolle: Was beunruhigt die Führungskräfte der Branche?KI entgleitet der menschlichen Kontrolle: Was beunruhigt die Führungskräfte der Branche?Gestern, 08:19Apple Store-Architekt skeptisch gegenüber KI-gestütztem EinkaufenApple Store-Architekt skeptisch gegenüber KI-gestütztem EinkaufenGestern, 04:50Oppo A7 Pro Max auf dem internationalen Markt erschienenOppo A7 Pro Max auf dem internationalen Markt erschienenGestern, 02:57Cybersicherheit: Ernsthafte 'blinde Stelle' beim Datenschutz von Heimroutern entdecktCybersicherheit: Ernsthafte 'blinde Stelle' beim Datenschutz von Heimroutern entdecktGestern, 02:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest