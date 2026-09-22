Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Die aktuellen Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden bekannt gegeben. Die Geräte werden zu unterschiedlichen Preisen für eSIM- und SIM-Versionen angeboten.
eSIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.629 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.029 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.199 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 Dollar
SIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.669 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.699 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.099 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.799 Dollar
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Smartphone-Preise täglich ändern können.
Kommentare 0
…