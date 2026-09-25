Usbekistan gewinnt am 25. September 5 Medaillen bei den Asienspielen

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Usbekistan gewinnt am 25. September 5 Medaillen bei den Asienspielen

Bei den Wettkämpfen der Asienspiele, die derzeit in Japan stattfinden, gewannen die usbekischen Athleten am 25. September 5 Medaillen. Das Konto der Delegation wurde um 1 Gold-, 3 Silber- und 1 Bronzemedaille erweitert.

Goldmedaille

Im Leichtathletik-Wettbewerb sicherte Suchrob Chodschajew der usbekischen Delegation eine weitere Goldmedaille.

Silbermedaillen

Im Kajak-Vierer gewannen Milana Duschew-Janitsch, Jekaterina Schubina, Arina Tanatmishewa und Schahrisoda Mawlonowa die Silbermedaille.

Im Kanu-Wettbewerb belegten Wladlen Denisow sowie das Duo Nilufar Sokirowa und Schohsanam Scherzodowa ebenfalls Medaillenplätze.

Bronze

Im Gerätturnen gewann Rasuljon Abdurachimow am Barren die Bronzemedaille.

Somit beendete die usbekische Delegation den Wettkampftag am 25. September mit insgesamt 5 Medaillen .

AsienspieleSuchrob ChodschajewMilana Duschew-JanitschRasuljon AbdurachimowUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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