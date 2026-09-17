iPhone 18 Pro Max übertrifft Galaxy S26 Ultra bei der Ladegeschwindigkeit

Der Wettbewerb um die Ladegeschwindigkeit auf dem Smartphone-Markt hat ein neues Niveau erreicht. Laut ixbt.com hat das kommende Gerät von Apple bei Leistungstests der Flaggschiffe der nächsten Generation ein wichtiges Ergebnis erzielt und seinen Hauptkonkurrenten überholt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie sich herausstellt, konnte das Modell iPhone 18 Pro Max das Galaxy S26 Ultra bei der Schnellladegeschwindigkeit übertreffen. Diese Entwicklung stößt bei Technikbegeisterten auf großes Interesse, da die Ladegeschwindigkeit bisher nicht zu den Hauptstärken von Apple-Geräten zählte.

Testergebnisse und technische Daten

Basierend auf den Testergebnissen von Xiaobai’s Tech Reviews zeigte das Smartphone mit einem 5400 mAh Akku eine sehr hohe Leistung. Laut dem bekannten Insider Ice Universe erreichte das Gerät bereits in den ersten 10 Minuten einen Ladestand von 34 Prozent.

Darüber hinaus erreichte der Ladestand bereits 15 Minuten nach dem Anschließen des Geräts 55 Prozent. Die gesamte Zeit, die benötigt wurde, um den Akku von null auf hundert Prozent zu laden, betrug etwas weniger als 55 Minuten.

Welche Vorteile bietet dies für die Nutzer?

Diese Werte werden als bedeutender Schritt in der Geschichte der Apple-Smartphones gewertet. Normalerweise mussten Nutzer lange warten, bis ihre Flaggschiff-Geräte aufgeladen waren. Dass der Akku nun in weniger als einer Viertelstunde mehr als zur Hälfte geladen ist, bietet im Alltag einen großen Komfort.

Experten betonen, dass solche technologischen Upgrades die kontinuierliche Nutzung des Smartphones auf langen Reisen oder an arbeitsreichen Tagen drastisch verbessern. Im Hinblick auf die Zeitersparnis bietet dieser Wert einen wichtigen Wettbewerbsvorteil auf dem Technologiemarkt.

Ice Universe bezeichnete dieses Ergebnis als einen riesigen Erfolg und eine ernsthafte positive Veränderung für die neue iPhone-Generation. Wie sich diese Technologie bei weiteren Tests und im praktischen Einsatz bewährt, bleibt im Fokus der Tech-Welt.