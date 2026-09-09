Apple stellt Funktion zur Überprüfung der Echtheit von iPhone-Fotos im KI-Zeitalter vor

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-generiertem oder manipuliertem Bildmaterial hat Apple einen neuen Schritt unternommen, um das Vertrauen in Aufnahmen von eigenen Geräten zu stärken. Laut ixbt.com kündigte der Tech-Gigant während des überraschenden "Surprise and Shine"-Events die Funktion Apple Reference Image an, die die Echtheit von Bildern garantiert, die mit dem iPhone 18 Pro aufgenommen wurden. Dies berichtet Techcrunch.com .

Unternehmensvertreter betonten, dass diese neue Funktion insbesondere für Fotojournalisten und professionelle Fotografen von großer Bedeutung ist. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, echte Aufnahmen von Fälschungen zu unterscheiden, soll diese Technologie ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit visueller Inhalte werden.

Signierte Sensordaten und digitales Negativ

Der Mechanismus der neuen Funktion basiert darauf, dass der Hauptkamerasensor zum Zeitpunkt der Aufnahme signierte Daten aufzeichnet. Anschließend wandelt der Private Cloud Compute-Dienst von Apple diese Daten in ein unveränderbares Bild um, das in der Photos-App angezeigt werden kann.

Apple beschreibt dieses speziell erstellte Bild als eine Art "digitales Negativ". Durch den Vergleich mit anderen Versionen des Fotos lässt sich präzise feststellen, ob Änderungen am Bild vorgenommen wurden.

Möglichkeiten für Entwickler und Zukunftspläne

Derzeit werden diese Referenzbilder nur innerhalb der Standard-Photos-App angezeigt. Apple kündigte jedoch an, in Zukunft spezielle API-Schnittstellen bereitzustellen, damit Entwickler diese Funktion in ihre Drittanbieter-Apps integrieren können.

Darüber hinaus gab das Unternehmen während der Präsentation die Unterstützung des SynthID-Standards bekannt, der bei der Identifizierung von KI-generierten oder bearbeiteten Bildern hilft. Solche Maßnahmen dienen dazu, Transparenz im digitalen Umfeld zu schaffen und das Vertrauen der Nutzer in Informationen zu stärken.